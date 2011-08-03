همه شرکتها در زنجان باید به سیستم زباله سوز مجهز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدویانی ظهر چهارشنبه در جلسه امنیت و سلامت و غذایی تامین سلامت مردم و داشتن محیطی سالم را حق مردم دانست و افزود: در راستای جلوگیری از بوی نامطبوع و بد در استان زنجان اقدامات خوبی لحاظ شده است.

وی به بوی نامطبوع در منطقه کوشکن اشاره کرد و اظهار داشت: بوی نامطبوع در این منطقه تخلیه پسماندهای شرکت تجهیز نیروی زنگان بوده که موجب انتشار بو شده و لذا این شرکت که در سال 79 در استان مستقر شده است اخطاریه برای این شرکت صادر شد.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان گفت: با نصب سیستم های پسماندسوز، ایجاد کمربند سبز نصب دودسوز و سیستم کنترل بو انتشار بوی نامطبوع در حال حاضر از بین رفته و مشکلات رفع شده است.

مهدویانی تاکید کرد: شرکت سرب و روی استان زنجان سیستم آن لاین دارد و انتشارات بو که صورت می گیرد به طور مرتب ثبت می شود.

وی گفت: باید نسبت به تخلیه فاضلاب در مکان مناسب تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.