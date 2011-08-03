ساعت کار موزه های آذربایجان شرقی تغییر کرد

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از ماه مبارک رمضان موزه ها ازساعت 9 صبح تا 14 ظهر و ازساعت 14 بعد از ظهر تا 21 شب در خدمت بازدیدکنندگان بودند و دو ساعت در طول روز تعطیل بودند، که در ماه مبارک رمضان این ساعت تغییر کرده است.



محمدی گفت: با توجه به اهمیت موزه ها وشروع ماه مبارک رمضان، موزه ها و محوطه های تاریخی از 9 صبح تا 19 عصر در خدمت علاقه مندان و بازدید کنندگان هستند.



وی تاکید کرد: البته این ساعت کار در صورت حضور بازدیدکنندگان در محل موزه ها قابل تغییر بوده و تمدید می شود.



گفتنی است، استان آذربایجان شرقی دارای بیش از 16 موزه است که از جمله آن ها می توان از موزه آذربایجان، موزه مشروطه، موزه قاجار، موزه عرفان و ادب اهر، موزه ایلخانی مراغه نام برد.