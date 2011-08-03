  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

محمدی خبر داد:

ساعت کار موزه های آذربایجان شرقی تغییر کرد

ساعت کار موزه های آذربایجان شرقی تغییر کرد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از تغییر ساعات کاری موزه ها در ماه مبارک رمضان خبر داد.

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از ماه مبارک رمضان موزه ها ازساعت 9 صبح تا 14 ظهر و ازساعت 14 بعد از ظهر تا 21 شب در خدمت بازدیدکنندگان بودند و دو ساعت در طول روز تعطیل بودند،  که در ماه مبارک رمضان این ساعت تغییر کرده است.

محمدی گفت: با توجه به اهمیت موزه ها وشروع ماه مبارک رمضان، موزه ها و محوطه های تاریخی  از 9 صبح تا 19 عصر در خدمت علاقه مندان و بازدید کنندگان هستند.

وی تاکید کرد: البته این ساعت کار در صورت حضور بازدیدکنندگان در محل موزه ها قابل تغییر بوده و تمدید می شود.

گفتنی است، استان آذربایجان شرقی دارای بیش از 16 موزه است که از جمله آن ها می توان از موزه آذربایجان، موزه مشروطه، موزه قاجار، موزه عرفان و ادب اهر، موزه ایلخانی مراغه نام برد.

کد مطلب 1374973

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه