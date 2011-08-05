لزوم افزایش سهم فعالان صنعت استان البرز از نمایشگاه بین المللی

حسین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مشکلات فعالان صنایع غالبا در تمام نقاط کشور مشترک است و مسائلی از قبیل کمبود مواد اولیه، ارزش افزوده، کمبود نقدینگی، وجود برخی قوانین دست و پاگیر و .. از اهم مشکلات این بخش است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان در و پنجره های یو پی وی سی گفت: چارچوب مشکلات مشخص است و صنایع ما مشکلات مبتلابهی دارند و تامین مواد در حالی به یکی از مشکلات این حوزه تبدیل شده است که تامین مواد اولیه برای صنایع با محدودیت مواجه است.

برخی قوانین در حوزه صنعت باید بازنگری شود

وی در ادامه گفت: همچنین وجود برخی قوانین و مقررات کشور در شرایط کنونی مشکلاتی را برای صنایع به وجود آورده است که این مسائل نیازمند روانسازی و بازنگری است.

طوسی در خصوص هدفمندسازی یارانه ها و بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی گفت: این موضوع موجب بالا رفتن قیمت تمام شده محصول تولیدی است و در این راستا باید اقدامات حمایتی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: ارائه تسهیلات بانکی مشکلی است که از گذشته تا کنون وجود داشته است و در حال حاضر در سطح مدیران ارشد و بانک مرکزی و سایر بانکها و اتاق ایران توافقاتی صورت گرفته و قرار است راهی برای حل این مشکل اندیشیده شود.

طوسی در خصوص تحریمهای اقتصادی نیز گفت: در مورد تحریمها بحث مفصلی در حوزه اقتصاد کشور است و قطعا بی تاثیر نبوده است و کارهای مختلفی برای خنثی کردن و کمرنگ کردن تحریمها صورت گرفته است.

اتاق بازرگانی خواهان اختصاص سهام بیشتری از نمایشگاه به صنایع است

این مسئول در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص مجوز صدور نمایشگاه بین المللی و موضوع سهم 25 درصدی صنایع در مقابل سهم 75 درصدی مجری طرح، گفت: اتاق، خواهان تخصیص سهم بیشتری از این رویداد و فرصت اقتصادی در استان است.

وی ادامه داد: با سهم تخصیص یافته کنونی که در حدود 25 درصد است این مهم امکان پذیر نیست.

طوسی با برشمردن اهمیت راه اندازی و ایجاد نمایشگاه بین المللی البرز گفت: در واقع نمایشگاه بین المللی حیات خلوت تولید و اقتصاد استان است و فضای کنونی در شان استان نیست.

وی ادامه داد: قبلا مجوزهایی صادر شده بوده و در حال حاضر به دنبال بررسی درصد و سهام بالای 50 درصد این نمایشگاه برای واحدهای بخش خصوصی هستیم و خواسته ما سهم گرفتن فعالان صنایع از این نمایشگاه است و حتی اتاق به صورت مستقل به دنبال سهمی از نمایشگاه نیست.

هزینه چند صد میلیونی برگزاری نمایشگاه سه روزه

طوسی یادآور شد: هزینه نمایشگاه برای یک صنعتگر هزینه بسیاری بالایی است و در یک نمایشگاه سه روزه با تمام توان رقمی در حدود چند صد میلیون تومان هزینه می شود و باید زمینه ای را فراهم کرد که حضور صنایع و برپایی نمایشگاه با سود نسبی برای صنایع همراه باشد.

وی همچنین در خصوص بحث تخصیص بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه به خصوص حاملهای انرژی به صنایع گفت: از اول بحث بود که جزو صنایع قرار بگیرد و این بحث قبلا هم مطرح شده است و در این بسته حمایتی دولت قرار است سهمی به صنایع داده شود و اکنون هم در جریان گفتگو است.

طوسی تاکید کرد: روابط خوبی با سازمان بازرگانی داریم و در عین حال یکی از نزدیکترین سازمانهایی که با آنها تعامل داریم سازمان بازرگانی است.

وی همچنین از راه اندازی سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی در البرز خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی تشریفاتی نیست و اعضای این اتاق اغلب صاحبان بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور هستند.