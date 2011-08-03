به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با دفاع از عملکرد وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: همفکری دولت و مجلس نیاز به تشکیل وزارت ورزش و جوانان را لازم دید و تشکیل این وزارت خانه به مرحله عملیاتی شدن رسیده است اما در این راه معطلی ها و مشکلاتی به وجود آمد اما باید از رئیس جمهوری بابت معرفی عباسی به عنوان وزیر ورزش و جوانان که سوابق طولانی در مسائل فرهنگی آموزش و ورزش داشته اند تشکر می کنم.

وی افزود: برخی از دوستان مباحثی را امروز مطرح کردند که یک مقدار از تقوا به دور است. ما به حسن نیت برخی از دوستان شک نداریم. اما ما مسلمان هستیم و ادعای مسلمانی داریم نباید با آبروی افراد بازی کرد و آبروی فرد را مورد تاخت و تاز قرار دهیم. نباید با اهانت و تهمت برخی مسائل را بدون مستندات مطرح کنیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کسانی که ادعای دانشگاهی و علمی بودن دارند امور جوانان را در چه می بینند. یک مدیر آموزش و پرورش، مدیر تربیتی بودن ملاک آشنایی با امور جوانان نیست. کار کردن در امور فرهنگی و ارشاد نشان از آشنایی به این مسائل ندارد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش تصریح کرد: اهمیت جوانان بیش از این است. مشکلات و چالشهای زیادی داریم . مگر ما فردی با مدرک تحصیلی جوانان داریم که از این مسئله ایراد می گیریم. مطمئنا فردی که در مباحث تعلیم و تربیت بوده می تواند در بحث جوانان فعالیت کند.

وی با انتقاد از رویه فعلی مجلس گفت: این حمله سازماندهی شده از بیرون مجلس است. چرا شبهاتی ایجاد می کنید. مگر ما هم قسم نشده ایم چرا حرف هایی را می زنیم که در آن تقوا رعایت نمی شود.

عباسی در دفاع از عملکرد عباسی در دوران مدیریتش در وزارت تعاون هم تصریح کرد: وی در زمان مسئولیتش در بخش تعاون عملکرد خوبی داشته و بارها مورد تقدیر قرار گرفت و حتی کمترین تذکر را از سوی مجلس دریافت کرد. در 5 سال فعالیت عباسی تعاون در کشور به اندازه 70 سال توسعه یافت.

وی ادامه داد: مگر خود ما برخی از همین قوانین را تصویب نکرده ایم. و برخی از مصوبات را تا سال 93 تمدید نکردیم. برنامه های دولت از امسال شروع شده است چرا حرف هایی می زنیم که به عنوان قانون گذار نسبت به حرف های قبلی مان کذب است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در دفاع از عباسی برای بخش ورزش این وزارت خانه هم بیان کرد: ایشان به امور ورزش اشراف دارند و ساختار ورزش را بایستی مدیریت کنند. عباسی می تواند این کار را انجام دهد. این طور نیست که فردی ورزشکار هم باشد اما نتواند مدیریت کند و در این بحث موفق نشود. این وزارت خانه ورزش و جوانان نوپا است و می تواند کار خود را با مدیریتی آشنا به این دو مسئله شروع کند.

وی ادامه داد: باید نظرات را علمی و براساس نظرات کارشناسی بدهیم. مگر قرار است کتاب بنوسیمی. باید ببینم چه اهدافی را می خواهیم. چقدر براساس برنامه توسعه کشور پیش می رویم. چقدر از این برنامه ها را مطابق با برنامه های مان پیش می بریم.

نماینده موافق وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان بیان کرد: عباسی تمامی این قوانین را در برنامه های خود دیده و برای همه آنها راهکار دیده است. برای درآمد باشگاه ها، کرسی های ورزشی، برنامه های توسعه 5 ساله کشور در ورزش و بسیاری از موارد دیگر را دیده است. ایشان برنامه کاملی را در این خصوص هم داده اند. می متواند با کمک دولت و مجلس وزیر کم حاشیه ای باشد.

وی تصریح کرد: فدراسیون های ورزشی ما این روزها بلاتکلیف هستند. سازمان جوانان با سرپرست فعالیت می کند. این وزارت خانه محصول خود مجلس است باید هرچه زودتر تکلیف آن را مشخص کنیم چرا که تعیین تکلیف نشدن این مسئله می تواند وجهه ما را در نزد عموم مردم خراب کند.