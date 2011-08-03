"علی علیزاده" هنرمند موسیقی سنتی آذربایجان غربی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، عاشیق "علی علیزاده" هنرمند موسیقی سنتی که سابقه حضور در محافل هنری کشور و شهرهای مختلف آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی را دارد بر اثر ایست قلبی در ارومیه درگذشت .

این هنرمند متولد 1330 از بخش ورزقان شهرستان اهر بوده که از 20 سال پیش به همراه خانواده در ارومیه ساکن بوده است، عاشیق علیزاده، فعالیت هنری خود را از 22 سال پیش شروع کرده بود و مقامها و نشان هایی نیز از جشنواره های مختلف داخلی در کارنامه خود داشت .

وی همکاری نزدیکی با صدا و سیمای مرکز ارومیه و حوزه هنری آذربایجان غربی داشته و عضو کانون عاشیق های آذربایجان غربی بوده که شرکت و هنرنمایی در چند برنامه "در جرگه عشاق" که توسط حوزه هنری در تهران برگزار شده از فعالیت های این هنرمند بوده است .