تلفات رانندگی در خراسان جنوبی 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نورس ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 30 نفر در تصادفات رانندگی استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد 24 نفر مرد و شش نفر زن بودند.

وی از افزایش 9.4 درصدی مصدومین تصادفات طی این مدت خبر داد و گفت: تعداد 203 نفر از هموطنان در حوادث رانندگی خراسان جنوبی مصدوم شدند که 149نفر از آنان مرد و 54 نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: تعداد کل متوفیات تیرماه به تفکیک محل تصادف یک مورد درون شهری، هشت مورد جاده های برون شهری، 10 مورد جاده های برون استانی و 11 مورد در جاده های خاکی و روستایی رخ داده است.

به گفته وی تصادفات درون شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد کاهش داشته است.

نورس بیان کرد: بیشترین تصادفات منجر به فوت در روزهای 9 و 29 تیرماه به ترتیب با شش و پنج کشته به وقوع پیوسته است.

وی بیان داشت: یکی از عوامل افزایش آمار کشته ها و مصدومین تصادفات در تیرماه امسال در جاده های خاکی و و رستایی آغاز فصل تابستان وعزیمت مردم استان به روستا ها بوده است.

نورس با تبریک فرار رسیدن ماه مبارک رمضان از مردم خراسان جنوبی خواست: با رعایت قوانین و مقررات و سرعت مطمئنه در جاده های استان همچون گذشته جزء استان های برتر در سطح کشور از نظر کاهش آمار تصادفات باشند.