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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

در تیرماه/

تلفات رانندگی در خراسان جنوبی 15 درصد افزایش یافت

تلفات رانندگی در خراسان جنوبی 15 درصد افزایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از افزایش 15.4 درصدی تلفات ناشی از تصادفات در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نورس ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 30 نفر در تصادفات رانندگی  استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد 24 نفر مرد و شش نفر زن بودند.

وی از افزایش 9.4 درصدی مصدومین تصادفات طی این مدت خبر داد و گفت: تعداد 203 نفر از هموطنان در حوادث رانندگی خراسان جنوبی مصدوم شدند که 149نفر از آنان مرد و 54 نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: تعداد کل متوفیات تیرماه به تفکیک محل تصادف یک مورد درون شهری، هشت مورد جاده های برون شهری، 10 مورد جاده های برون استانی و 11 مورد در جاده های خاکی و روستایی رخ داده است.

به گفته وی تصادفات درون شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد کاهش داشته است.

نورس بیان کرد: بیشترین تصادفات منجر به فوت در روزهای 9 و 29 تیرماه به ترتیب با شش و پنج کشته به وقوع پیوسته است.

وی بیان داشت: یکی از عوامل افزایش آمار کشته ها و مصدومین تصادفات در تیرماه امسال در جاده های خاکی و و رستایی آغاز فصل تابستان وعزیمت مردم استان به روستا ها بوده است.

نورس با تبریک فرار رسیدن ماه مبارک رمضان از مردم خراسان جنوبی خواست: با رعایت قوانین و مقررات و سرعت مطمئنه در جاده های استان همچون گذشته جزء استان های برتر در سطح کشور از نظر کاهش آمار تصادفات باشند. 

کد مطلب 1375017

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