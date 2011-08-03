150 استاد درهمایش ضیافت اندیشه دانشگاه شهرکرد شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ضیافت اندیشه اساتید با شرکت بیش از 150 نفر از اساتید دانشگاه های چهارمحال و بختیاری در دانشگاه شهرکرد آغاز شده و تا دهم ماه رمضان ادامه دارد.

طرح ضیافت اندیشه اساتید با شرکت بیش از 150 نفر از اساتید دانشگاه های چهارمحال و بختیاری که بیش از 100 نفر از آنها اساتید دانشگاه شهرکرد است در دانشگاه شهرکرد آغاز به کار کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر استقبال اساتید از این طرح را نشان دهنده علاقه اساتید دانشگاه به مباحث معنوی دانست و اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه در سه بخش حکومت دینی، مباحث تربیتی و اخلاقی بر اساس آموزه‌های دینی، عقل و علم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مرتضی امامی طرح ضیافت اندیشه اساتید را در راستای فعالیتهای دینی و فرهنگی و با توجه به تاثیرگذار بودن دامنه فعالیت اساتید، همچنین همزمانی ماه مبارک رمضان با ایام فراغت اساتید، به منظور معرفت افزایی و ارائه موضوعات آموزشی و مباحث فرهنگی، معرفتی و تربیتی ویژه اساتید، در فضایی معنوی برای اساتید دانشگاه ها عنوان کرد و افزود: معرفت و بصیرت ‌افزایی شرکت کنندگان از محوری‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

وی همچنین فراهم آوردن فضای معنوی متناسب با ماه مبارک رمضان، تکیه بر برنامه‌های تربیتی و خودسازی به منظور ایجاد انگیزه و تداوم ارتباط با معارف ناب دینی را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد.

حجت الاسلام امامی در بخش دیگری از سخنان خود فلسفه ماه مبارک رمضان را دستیابی به کمال و سعادت واقعی و حرکت به سوی خداوند متعال دانست و گفت: روزه مهمترین ابزار در اجتناب انسان از تعلقات دنیوی کنترل نفس اماره است.

طرح ضیافت اندیشه با شرکت بیش از 150 نفر از اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چهارمحال و بختیاری به مدت 10 روز در دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.