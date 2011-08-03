  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

"سرآشپز بزرگ" جایگزین "صندلی داغ" شد

مسابقه "سرآشپز بزرگ" به تهیه‌کنندگی سید علیرضا سبط ‌احمدی و کارگردانی امیر نیک‌سرشت از جمعه 14 مردادماه جایگزین برنامه "صندلی داغ" می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه نخستین مسابقه بزرگ آشپزی میان سرآشپزهای شهرهای مختلف کشور خواهد بود که در آن با پخت یک غذای سنتی، به احیای دوباره غذاهای سنتی که علاوه بر خواص غذایی، از خواص دارویی نیز برخوردار هستند، توجه می‌شود.

در هر مسابقه سه سرآشپز با پخت یک غذای سنتی به رقابت خواهند پرداخت و با حضور پنج کارشناس و متخصص علاوه بر طعم و مزه غذا، ارزش‌های مختلف غذایی و میزان کالری آن هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
این مسابقه در فضای کاملاً ایرانی اجرا می‌شود و در ساخت دکور آن سعی شده از چوب که در گذشته از آن بیشتر استفاده می‌شد و در فرهنگ ما ریشه دارد بهره برده شود.
 
مسابقه "سرآشپز بزرگ" به تغذیه اسلامی که در کتب مختلف به آن اشاره شده نیز خواهد پرداخت. این برنامه در 52 قسمت 60 دقیقه‌ای تولید شده و از 14 مرداد هر جمعه ساعت 22 و 50 دقیقه جایگزین برنامه صندلی داغ می‌شود.
 
حمید دودانگه مدیر تولید و امیررضا مکین امور هماهنگی این پروژه را بر عهده دارند.
 
