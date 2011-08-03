یک تخلف دیگر از بازیکن تیم سایپا اعلام شد

سرپرست تیم فوتبال مس سرچشمه در خصوص استفاده تیم سایپا از بازیکن غیر مجاز به خبرنگار مهر گفت: سبحانی بازیکن فصل پیش ما و این فصل سایپا در دیدار فصل گذشته تیم های فوتبال مس سرچشمه و شیرین فراز به دلیل توهین به داور اخراج و سپس از سوی کمیته انضباطی سه جلسه محروم شد. محرومیت سه جلسه ای وی از آخرین دیدار ما در دیدار مقابل تیم صنعت ساری شروع می شد.

وی افزود: نکته جالب اینکه در آن دیدار ناظر بازی از محرومیت وی بی خبر بود. ما نیز بعد از بازی با صنعت از طریق نمابری که از طرف فدراسیون به باشگاه ارسال شده بود اطلاع پیدا کردیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: قبل از دیدار تیمهای فوتبال سایپا و مس سرچشمه، خودم از روی حسن نیت موضوع را به فلاحت زاده گفتم و به سبحانی هم یاد آوری کردم اما در کمال تعجب دیدم که وی بازی کرد و ناظر بازی هم از محرومیت این بازیکن اطلاعی نداشت.

دیدار تیمهای فوتبال سایپا و مس سرچشمه از هفته نخست رقابتهای لیگ برتر با نتیجه 3 بر یک به سود تیم سایپا به پایان رسید.