جواد مزد آبادی کارگردان فیلم "ورود زندهها ممنوع" در ارتباط با شرایط اکران به خبرنگار مهر گفت: شرایط اکران به عقیده من هیچ وقت برای فیلمی ایدهآل نیست. دلیل این موضوع هم به کمبود سالنهای سینما و تعدد تولیدات بر میگردد.
وی افزود: با وجود این شرایط ما فکر کردیم ماه رمضان شاید شرایط خوبی برای اکران "ورود زندهها ممنوع" باشد و با گرفتن تعداد سالنهای مورد نیاز و تبلیغات مناسب به گیشه مورد نظر دست یابیم. البته شاید ریسک کردیم ولی به نتیجه اکران امیدوار هستم و فکر میکنم با مخاطب ارتباط برقرار کند.
این کارگردان در ادامه بیان کرد: در حال حاضر فیلم "ورود آقایان ممنوع" زمان خود را برای اکران سپری کرده است و فکر میکنم "ورود زندهها ممنوع" زمان خوبی برای شروع اکران آغاز کرده است. زیرا مخاطب آمادگی دیدن فیلمهای کمدی را در کنار گونههای دیگر سینما که هم اکنون اکران شده است را در ماه رمضان دارد.
بهاره رهنما و مجید صالحی در نمایی از "ورود زندهها ممنوع"
مزد آبادی درباره فضای فیلم "ورود زندهها ممنوع" گفت: این فیلم کاملا با "طاوسهای بیپر" متفاوت است. فضای کمدی را دوست دارم. طرح ابتدایی که خانم زهرا خمسه به من ارائه کرد قابلیت تبدیل شدن به یک فیلم کمدی مفرح را داشت. به همین دلیل برای گرفتن نتیجه مطلوب محسن تنابنده را به عنوان مشاور کارگردان و علیرضا مسعود نگارش فیلمنامه را انجام دادند.
وی ادامه داد: هدف ما از همان ابتدا ساختن فیلمی کمدی بود که بتواند فضای شاد و مفرحی را برای خانوادهها ایجاد کند. موضوع فیلم درباره دو مرد جوان است که نعشکش هستند و به طور اتفاقی ماشین آنها با مردهای که در آن است دزدیده میشود. مجید صالحی و علی صادقی نقش این دو شخصیت را برعهده دارند و بهنوش بختیاری و بهاره رهنما همسران آنها هستند.
این کارگردان سینما در ادامه عنوان کرد: تلاش کردیم در ساخت "ورود زندهها ممنوع" از بازیگرانی استفاده کنیم که مخاطب از آنها شناختی در ذهن خود در فضای کمدی داشته باشد. بازیگران بازیهای متفاوتی دارند. علی صادقی و علیرضا خمسه در نقشهای متفاوتی ظاهر شدند که برای مخاطب جذابیت خواهد داشت. در این فیلم ما از کمدیهای سخیف که در آن دیالوگهای سطحی و حتی زننده استفاده میشود، فاصله گرفتهایم.
مزد آبادی در ادامه افزود: "ورود زندهها ممنوع" روایت خطی دارد و فیلمی پر بازیگر و پر لوکیشن است. ریتم سریع و ضرب آهنگ خوبی هم دارد به طوری که مخاطب را تا پایان به دنبال خود میکشد. امیدوارم مخاطب از دیدن این فیلم لذت ببرد. علاقمندم در جریان نظر مخاطب فیلم قرار بگیرم تا برای کارهای آیندهام از آنها استفاده کنم. دیدن فیلم و نوشتن نقد توسط منتقدان بحث دیگری است. اما این مردم هستند که مخاطب اصلی فیلمها به شمار میروند.
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فیلم سینمایی "ورود زندهها ممنوع" با بازی مجید صالحی، علی صادقی، علیرضا خمسه، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری و... از چهارشنبه 12 مردادماه اکران عمومی شده است.
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