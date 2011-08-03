2500 جلد تازه های کتاب در گلستان توزیع شد

صفرعلی اخلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارزش این کتاب ها 132 میلیون ریال است.

وی اظهار داشت: امسال از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 17 هزار و 33 جلد کتاب به ارزش 857 میلیون و 537 هزار و 500 ریال به استان ارسال شد.

اخلی افزود: این تعداد جلد کتاب در کتاب خانه های عمومی- روستایی، مدارس، دانشگاهها و پایگاه های بسیج جهت استفاده عموم توزیع شد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: یکی از معیارهای سطح سواد در جامعه، میزان مطالعه اقشار مختلف در جامعه است و هر چه تعداد کتاب و کتابخوان در یک جامعه بیشتر باشد، آن جامعه بهتر می تواند پله های ترقی و پیشرفت را طی کند.



اخلی گفت: سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه به گونه ای است که ، کتاب مورد نیاز اقشار مختلف جامعه در اختیار کتابخانه های عمومی قرار گیرد.