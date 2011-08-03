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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

اخلی:

2500 جلد تازه های کتاب در گلستان توزیع شد

2500 جلد تازه های کتاب در گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، تعداد کتاب های توزیع شده در سه ماهه اول امسال از محل تازه های کتاب در استان را دو هزار و 550 جلد اعلام کرد.

صفرعلی اخلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارزش این کتاب ها 132 میلیون ریال است.

وی اظهار داشت: امسال از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 17 هزار و 33 جلد کتاب به ارزش 857 میلیون و 537 هزار و 500 ریال به استان ارسال شد.
 
اخلی افزود: این تعداد جلد کتاب در کتاب خانه های عمومی- روستایی، مدارس، دانشگاهها و پایگاه های بسیج جهت استفاده عموم توزیع شد.
 
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: یکی از معیارهای سطح سواد در جامعه، میزان مطالعه اقشار مختلف در جامعه است و هر چه تعداد کتاب و کتابخوان در یک جامعه بیشتر باشد، آن جامعه بهتر می تواند پله های ترقی و پیشرفت را طی کند.

اخلی گفت: سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه به گونه ای است که ، کتاب مورد نیاز اقشار مختلف جامعه در اختیار کتابخانه های عمومی قرار گیرد.
کد مطلب 1375079

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