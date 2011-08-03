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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

رضایی:

بارندگی در استان چهارمحال و بختیاری 36 درصد کاهش یافت

بارندگی در استان چهارمحال و بختیاری 36 درصد کاهش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور روستایی استان چهار محال و بختیاری گفت: بارندگی در استان نسبت به سال گذشته 36 درصد کاهش داشته است.

داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارانهای سال جاری در فصل بهار در این منطقه بسیار کم بوده و کشاورزان استان با کمبود آب رو به رو هستند.

وی با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی روستایی دیم زار هستند، بیان داشت: با بارش کم بارانهای فصلی در فصل بهار اراضی دیمی زار در استان به شدت آسیب دیده اند.

مدیر کل امور روستایی استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه برخی از مناطق کشاورزی این استان 80 تا 100 درصد خسارت دیده اند، تصریح کرد: اراضی  شهرستانهای اردل، لردگان، و کوهرنگ  بیشترین خسارت را در این استان دیده اند.

کد مطلب 1375102

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