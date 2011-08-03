بارندگی در استان چهارمحال و بختیاری 36 درصد کاهش یافت

داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارانهای سال جاری در فصل بهار در این منطقه بسیار کم بوده و کشاورزان استان با کمبود آب رو به رو هستند.

وی با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی روستایی دیم زار هستند، بیان داشت: با بارش کم بارانهای فصلی در فصل بهار اراضی دیمی زار در استان به شدت آسیب دیده اند.

مدیر کل امور روستایی استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه برخی از مناطق کشاورزی این استان 80 تا 100 درصد خسارت دیده اند، تصریح کرد: اراضی شهرستانهای اردل، لردگان، و کوهرنگ بیشترین خسارت را در این استان دیده اند.