قهرمانی پردیس کشاورزی در اولین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانشجویان پسر پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان نماینده تیم دانشگاه تهران در اولین دوره المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان سراسر کشور شرکت کردند.

این مسابقات به میزبانی دانشگاه که در ایلام برگزار و پردیس کشاورزی در میان 40 دانشگاه ازسراسر کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

این مسابقات در رشته های تیر اندازی باکمان ، پرتاب دارت و طناب زنی با رقابت 240 ورزشکار در دو روز برگزار شد که در قسمت انفرادی آقایان رحیم یداللهی و میثم رحیمی زاده در ماده تیرو کمان به ترتیب اول و دوم شدند.

در مجموع امتیازات تیمی نیز تیم دانشگاه تهران با پشت سر گذاشتن کلیه رقبا از جمله دانشگاه میزبان (ایلام) و دانشگاه فردوسی مشهد که دوم و سوم شدند، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

اعضای تیم عبارتند از رحیم یدالبهی (پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی)، مسیب دالوند(پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی)، صادق ملکی(پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی) و حامد شیخ زین الدین(پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی).

اعضای دیگر این تیم نیز عبارتند از میثم رحیمی زاده (دانشکده تربیت بدنی) و مرتضی شوهانی(دانشکده تربیت بدنی) ضمن اینکه سرپرستی را نیز یحیی شاهسون بر عهده داشته است.