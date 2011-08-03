90 اخطار برای نانوایان خراسان شمالی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم سهرابی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری، اظهار داشت: یک تیم بازرسی 14 نفره از دو ماه گذشته تا کنون به منظور کنترل و نظارت مستمر بر کیفیت و وزنه چانه نان از نانوایهای استان بازرسی می کنند.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست بازرسی از 270 نانوایی در استان، نواقصی در بهداشت فضای کار و کیفیت نان مشاهده شد که در همین راستا 50 اخطار کتبی و 40 اخطار شفاهی برای آنان ارسال شد.

وی یادآور شد: نانوایان خاطی در صورت عدم رفع نواقص مشاهده شده به تعزیرات معرفی و در مرحله نهایی پروانه کسب آنان لغو می شود.

سهرابی در ادامه از برگزاری مرحله نخست آموزش مهارت پیشکاری برای نانوایان استان در سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مرحله 5 هزار و 220 نفر ساعت آموزش صورت گرفت.

وی با بیان اینکه این دوره های آموزشی طی چهار مرحله در سال جاری به منظور ارتقای اطلاعات نانوایان در نحوه تولید و پخت نان برگزار می شود، عنوان کرد: برگزاری این دوره ها مبتنی بر تفاهم نامه منعقده با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای است که آنان این دوره های آموزشی را برگزار می کنند.

وی گفت: 80 نفر در مرحله نخست برای آزمون مهارت پیشکاری معرفی شده اند.