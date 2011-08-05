فیلمنامه "خوابگردها" را برای دریافت پروانه ساخت آماده کردم

مهدی نادری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه "خوابگردها" به پایان رسیده وهم اکنون به همراه مسعود جعفری جوزانی تهیه‌کننده "خوابگردها" مشغول فراهم کردن مقدمات اولیه اتولید ین فیلم هستیم.

وی افزود: این فیلم تلاشی برای نوگرایی و رابطه سینما با جهان است. من معتقدم آدم‌های دنیا با یکدیگر با توجه ابه عتقادات متفاوت، اشتراکات زیادی دارند. "خوابگردها" درباره سینما است و تصویری از هنرمندان، نویسندگان و فیلمسازان که با چه ایده‌ای به دنیا نگاه می‌کنند. اینکه چه آدم‌های هستند و زندگی شخصی آنها چگونه است.

نادری ادامه داد: این فیلم قطعا با "بدرود بغداد" متفاوت است، اگر قرار باشد همه فیلم‌های من شبیه فیلم اول من باشد، دیگر برای یک فیلمساز رشد محسوب نمی‌شود و نشان دهنده عقب‌گرد در حرکت او است.

وی درباره اکران عمومی "بدرود بغداد" عنوان کرد: این فیلم درتور بزرگ اروپایی صلح که در ایتالیا برگزار شد به نمایش عمومی در آمد، این تور در لندن ادامه دارد. این تور توسط حامیان صلح در دنیا برگزار می‌شود و اآها با این کار صلح را در دنیا تبلیغ و ترویج می‌کنند. این از اهداف مهم جشنواره است که ششمین دوره خود را سپری می‌کند. این رویداد بعد از فاجعه 11 سپتامبر برگزار می‌شود.

در فیلم سینمایی "بدورد بغداد" اولین ساخته مهدی نادری، مصطفی زمانی، مزدک میرعابدینی، پانته‌آ بهرام و... بازی کردند. این فیلم سال گذشته به عنوان نماینده ایران به اسکار معرفی شد.