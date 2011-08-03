به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز در این رابطه اظهار داشت: انجمن قرآن مجتمع فرهنگی و هنری "سیمرغ" اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز با همکاری مؤسسات قرآنی و کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد برنامه‌های قرآنی ویژه رمضان را در این شهرستان برگزار می‌کند.

مصطفی محمدی ادامه داد: از جمله برنامه‌های قرآنی این ایام می‌توان به ختم کل قرآن در مؤسسه قرآنی "نورالثقلین"، برنامه "قرآن بخوان جایزه بگیر" ویژه کودکان و نوجوانان در کانون فرهنگی هنری طوس و محفل انس با قرآن در مساجد سطح شهر و روستای فرسش و خمه با حضور قاریان برتر اشاره کرد.

وی برگزاری مسابقات قرآنی حفظ و مفاهیم قرآنی در مؤسسه جامعة‌القران، پخش اوقات شرعی و تعقیبات نماز و احادیث ویژه ماه رمضان به‌صورت دفترچه با همکاری دفتر امام جمعه در سطح شهر و روستا، نصب بنر و پلاکارد در مصلای نماز جمعه را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز یادآور شد: همچنین قرائت صحیح قرآن در مسجد امام‌هشتم(ع) در طول 30 شب ماه مبارک رمضان با حضور کارکنان و هنرمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز از دیگر برنامه‌های ارشاد اسلامی الیگودرز است.

محمدی ادامه داد: همچنین به مناسبت ماه رمضان چهارمین همایش قاریان خردسال با همکاری جامعه‌القران الیگودرز برگزار می‌شود.