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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

محمدی خبر داد:

همایش قاریان خردسال در الیگودرز برگزار می‌شود

همایش قاریان خردسال در الیگودرز برگزار می‌شود

الیگودرز - خبرگزاری مهر: چهارمین همایش قاریان خردسال همزمان با ماه مبارک رمضان به‌ همت جامعة‌القرآن الکریم الیگودرز در این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز در این رابطه اظهار داشت: انجمن قرآن مجتمع فرهنگی و هنری "سیمرغ" اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز با همکاری مؤسسات قرآنی و کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد برنامه‌های قرآنی ویژه رمضان را در این شهرستان برگزار می‌کند.

مصطفی محمدی ادامه داد: از جمله برنامه‌های قرآنی این ایام می‌توان به ختم کل قرآن در مؤسسه قرآنی "نورالثقلین"، برنامه "قرآن بخوان جایزه بگیر" ویژه کودکان و نوجوانان در کانون فرهنگی هنری طوس و محفل انس با قرآن در مساجد سطح شهر و روستای فرسش و خمه با حضور قاریان برتر اشاره کرد.

وی برگزاری مسابقات قرآنی حفظ و مفاهیم قرآنی در مؤسسه جامعة‌القران، پخش اوقات شرعی و تعقیبات نماز و احادیث ویژه ماه رمضان به‌صورت دفترچه با همکاری دفتر امام جمعه در سطح شهر و روستا، نصب بنر و پلاکارد در مصلای نماز جمعه را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز یادآور شد: همچنین قرائت صحیح قرآن در مسجد امام‌هشتم(ع) در طول 30 شب ماه مبارک رمضان با حضور کارکنان و هنرمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز از دیگر برنامه‌های ارشاد اسلامی الیگودرز است.

محمدی ادامه داد: همچنین به مناسبت ماه رمضان چهارمین همایش قاریان خردسال با همکاری جامعه‌القران الیگودرز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1375151

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