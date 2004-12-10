علي اكبر مهدي پور مدافع تيم فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: ابتداي فصل در حالي حاضرشدم در تيم فولاد بمانم كه پيشنهادات خوبي از سوي دو باشگاه استقلال تهران و استقلال اهواز داشتم و حتي با مذاكراتي كه با مسئولان استقلال تهران انجام دادم حضورم در اين باشگاه تقريبا قطعي شده بود ولي مسئولان فولاد با خواهش و التماس از من خواستند تا در تيم فولاد بمانم .

وي افزود: ازابتداي فصل به خاطر مصدوميتي كه با آن روبرو شدم نتوانستم در تيم فولاد بازي كنم ولي از چند هفته پيش كه مصدوميتم بهبود يافته مسئولان فولاد اظهار مي كنند كه نيازي به من ندارند و مي توانند رضايتنامه من را صادركنند. من واقعا از اين تغيير عقيده مسئولان فولاد تعجب مي كنم. آنها اگرواقعا نيازي به من نداشتند همان ابتداي فصل كه چند پيشنهاد خوب داشتم چرا اجازه ندادند از اين تيم جدا شوم .

مهدي پوربا بيان اينكه من يكي از قديمي ترين بازيكنان فولاد هستم و سالها براي اين تيم زحمت كشيدم اظهارداشت: من از سال 74 در تيم هاي مختلف فولاد بازي كردم و فصل گذشته هم جزو بازيكنان ثابت اين باشگاه بودم. حتي ابتداي فصل هم فرانچيچ روي من نظر مثبت داشت ولي نمي دانم چه مسائلي در ميان است كه نمي خواهند من در تيم فولاد بمانم. البته من نگراني براي جدايي از فولاد ندارم چون همين حالا پيشنهاد بهتري ازتيم استقلال اهواز دارم ولي مي خواهم بگويم آقاياني كه خودشان را دلسوز و حامي بازيكنان جوان مي دانند چندان هم پايبند به اعتقاداتشان نيستند و تنها ژست آدمهاي تحصيلكرده و روشنفكر را مي گيرند .

مدافع فولاد تاكيد كرد: بخاطر سالها حضوردر اين باشگاه از بسياري مسائل پشت پرده اين تيم آگاهم ولي نمي خواهم فعلا در مورد اين مسائل صحبت كنم، فقط اين را مي گويم كه مزد زحمات ده ساله من اين نبود.