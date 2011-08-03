همایش بین المللی سرمایه گذاری در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی توکلی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور 300 تا 500 سرمایه گذار در همایش سال 91 با انعقاد قرارداد حداقل با 50 سرمایه گذار پیش بینی می شود، لذا با تحقق این امر تحول بسیار خوبی در استان روی خواهد داد.



وی همچنین از شرکت در همایشی که در سه ماه آینده در چین برگزار می شود خبر داد و تحقق این مهم را نیز منشا خیر و برکت بسیاری برای استان کرمانشاه عنوان کرد.

پنجره واحد استان کرمانشاه پوشش های تضمینی به سرمایه گذاران خارجی می دهد



مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان کرمانشاه در ادامه از ارائه پوشش های تضمینی به سرمایه گذاران خارجی توسط این مرکز خبر داد.



توکلی با بیان اینکه بعد از استان تبریز کرمانشاه دارای بهترین مکان و نیروهای متمرکز در این مرکز است، از اهداف ویژه استانداری کرمانشاه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این مرکز خبر داد و افزود: این مرکز در سال 89 به منظور برگزاری کلیه فعالیت های سرمایه های استان در این مرکز تصویب و در جلسه شورای اشتغال حضور نمایندگان ادارات مقرر شد.



وی به اهداف مرکز خدمات سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش های بین المللی در داخل و خارج از کشور، شرکت در سمینارهای بین المللی به همراه صاحبان پژوه ها و برنامه ریزی جهت تشکیل دبیرخانه همایش در شهریور ماه 91 از اهداف این مرکز است.



ایران هجدهمین اقتصاد برتر در دنیا



مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان کرمانشاه در خصوص مزایای سرمایه گذاری در ایران اظهار داشت: طبق آمار بانک مرکزی کشورمان با جمعیت جوانی که دارد علیرغم تحریم های اقتصادی از رشد مثبت اقتصادی برخوردار است به طوری که هجدهمین اقتصاد برتر در دنیا را به خود اختصاص داده ایم.



توکلی با اشاره به مزایای ایران به لحاظ ذخایر طبیعی و معدنی طبق آمار جهانی تصریح کرد: ایران دارای رتبه چهارم دنیا در تنوع تولیدات و محصولات کشاورزی، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای رتبه دوم دخایر گازی در جهان، دارای رتبه 10 جهانی در صنعت توریست فرهنگی، دارای تنوع در حوزه های اقتصادی و ذخایرغنی نفتی و حائز رتبه چهارم دنیا در تنوع تولیدات و محصولات کشاورزی است.



واگذاری 80 درصدی دارایی دولت به بخش خصوصی



وی با بیان اینکه 63 میلیارد دلار از 120 میلیارد دلار حجم کل دارایی ها و اموال دولت در پنج سال اخیر به بخش خصوصی واگذارشده است از واگذاری بقیه اموال دولت از این مبلغ طی سه سال آتی به بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: از 80 درصد دارایی های دولت که باید به بخش خصوصی واگذار شود میزان 40 درصد از طریق سهام عدالت و 40 درصد دیگر نیزاز طریق بورس انتقال داده خواهد شد.



مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان کرمانشاه در خصوص پوشش های تضمینی که به سرمایه گذاران خارجی از سوی این مرکز ارائه می شود نیز گفت: تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی، تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خرید انحصاری آن را بر عهده دارد از پوشش های تضمینی است که این مرکز به سرمایه گذاران خارجی ارائه می دهد.



80 درصد پروژه های استان کرمانشاه مربوط به حوزه کشاورزی است



توکلی با بیان اینکه استان کرمانشاه قطب کشاورزی در کشور محسوب می شود، 80 درصد از پروژه های کل استان را مربوط به حوزه کشاورزی دانست و در خصوص نوع فعالیت و کاهش مدت زمان خدمات این مرکز در بخش کشاورزی تصریح کرد: مدت زمان موافقت اصولی از پنج روز به کمتر از یک روز، مدت زمان صدور پروانه تاسیس از پنج ماه به 15 الی 20 روز، مدت زمان تمدید پروانه تاسیس از پنج روز به یک روز، مدت زمان صدور پروانه بهره برداری از 20 روز به حداکثر پنج روز، مدت زمان تمدید پروانه برداری از سه روز به حداکثر یک روز و مدت زمان توسعه پروانه بهره برداری از 10 روز به حداکثر چهار روز طی سه ماه گذشته توسط این مرکز کاهش یافته است.