مسی ها مردود شدند/ شیشه نازک اعتماد هواداران ترک خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین دیدار لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، مس کرمان در شهر کرمان میزبان شهرداری تبریز بود که در نهایت با نتیجه تساوی یک به یک این دیدار را به پایان برد در دیگر دیدار نمایندگان فوتبال استان تیم مس سرچشمه در شهر کرج با شکست سنگین برابر سایپا اولین بازی خود در لیگ برتر را به پایان برد و یکی از ضعیفترین نتایج هفته اول را کسب کرد.

با توجه به نتایج کسب شده می توان گفت فوتبال استان در اولین قدم خود با ناکامی مواجه شده به ویژه برای تیمی مانند مس سرچشمه که اولین بازی خود در لیگ را انجام می داد می تواند نگران کننده تر باشد چرا که انتظارات زیادی از این تیم می رفت تا بتواند در اولین بازی خود چشمان منتظر بسیاری ازعلاقمندان خود را به کسب امتیاز روشن کند.

هر چند که صمد مرفاوی در مس کرمان گناه این نتیجه ناراضی کننده را گردن کمبود مهاجم انداخت اما باید گفت تیم مس همان تیم فصل قبل بود که تنها یکی دو بازیکن جدید به ترکیب اضافه شده بودند و با حضور مهره هایی چون امرایی و سیفی و بیاتی نیای تازه وارد که همگی بازیکنانی هستند که در خط حمله می توانند خوب عمل کنند بهانه ای برای بازی ضعیف نداشت البته نباید از بحث ناهماهنگی های تیمی که اغلب تیم های کرمانی با آن دست به گریبان هستند غافل بود.

صنایع مس سرچشمه هم که نقطه امید بسیاری از کارکنان پرتلاش و مدیران ارشد صنایع مس ایران است در گام اول نتوانست بازی راضی کننده ای را از خود به نمایش بگذارد و اندکی شیشه اعتماد هواداران خود را ترک انداخت.

به این ترتیب دو نماینده فوتبال کرمان در روزی که بسیاری تیم ها با بخت و اقبال برنده بازی بودند نتوانستند از شانس فوتبالی خود بهره مند شوندو تن به تقدیر و ادامه بازیهای لیگ سپردند.

این در حالی است که حضور مس سرچشمه در لیگ برتر امسال امیدهای زیادی برای کرمانیها برای دیدن فوتبالهایی زیبا از دو تیم نماینده استان ایجاد کرده بود که با توجه به نتیجه این دو بازی باید منتظر بازی های آینده و هماهنگی دو تیم بود.

مرفاوی سرمربی مس کرمان با اظهار نارضایتی از این نتیجه گفته است: باشگاه باید هماهنگی بیشتری داشته باشد و جهت صدور کارت آی سی تی مهاجم سوری این تیم هر چه سریعتر اقدام کند چرا که مس از نبود یک تمام کننده رنج می برد.

وی که به شدت از نتیجه مساوی تیمش ناامید شده بود گفت: بازیکنان تیم کمی ناهماهنگ نشان دادند وحتی محسن بیاتی نیا برای حضور در جمع تیم کمی ناهماهنگ بود که امیدواریم در هفته های آتی با پیوستن جرج مراد خط حمله خوبی برای مس تشکیل دهند.

اما سرچشمه ای ها نیز با نگرانی از این شرایط باخت تیم را کم تجربه بودن تیم بهانه کردند.

احمد سنجری، سرمربی تیم صنایع مس سرچشمه گفت: تیم سایپا بهتر از سرچشمه بازی کرد و حق این تیم برد بود.

وی یادآورشد: مس سرچشمه با توجه به اینکه دیر تشکیل شد نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگی دارد که احتمالا در هفته های پنجم و یا ششم به هماهنگی کامل می رسد.

به این ترتیب با وجود فوتبال خوبی که در لیگ یک از تیم سرچشمه شاهد بودیم این تیم در بازی اول خود موفق نشد قابلیت های مطلوب تیمی خود را نشان دهد و باید منتظر بود تا در هفته های آتی این مربی که خود مدرس فوتبال نیز هست با تیم جوان و پراستعداد خود چه می کند.

مس کرمان در بازی دوم خود در لیگ به مصاف نفت می رود و سرچشمه در شهر کرمان میزبان فولاد خوزستان خواهد بود.

