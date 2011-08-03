برگزاری مانورهای آمادگی مقابله با بحران توسط شهرداری قزوین

به گزارش خبرنگار مهر اولین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری قزوین در سال 90 با هدف برنامه ریزی، آماده سازی و تجهیز این ستاد عصر چهارشنبه با حضور شهردار، معاونان و مدیران شهرداری در محل شهرداری قزوین برگزار شد.

مسعود نصرتی در این جلسه با یادآوری بارش برف سنگین در زمستان سال 89 گفت: برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران شهرداری چندین ماه زودتر از فصل سرما و بارش اقدام خوبی است زیرا فرصت لازم برای برنامه ریزی و خرید تجهیزات لازم را فراهم می کند.

نصرتی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در سال گذشته و دیده نشدن تلاش ها و اقدامات شهرداری به دلیل اطلاع رسانی نامناسب و برخی اوقات جهت دار افزود: برخی ناهماهنگی ها درمجموعه شهرداری و نیز نوع اطلاع رسانی که سیاه نمایی و تشویش اذهان شهروندان را هدف قرارداده بود، انرژی زیادی از شهرداری گرفت.

وی اظهارداشت: باید با ایجاد ارتباط با شهروندان و آگاهی بخشی به آنان از طریق اداره روابط عمومی شهرداری و پیام شهر، فضا را برای فعالیت های اجرایی آماده کنیم و با اصلاح مناطقی که در سال گذشته بحران زا شناخته شد و با کیسه های نمک و شن آماده سازی شدند باید در اولویت کاری مدیریت مناطق سه گانه شهرداری با همکاری سازمان پسماند قرارگرفته و با اقدامات عمرانی اصلاح شوند.

این مسئول نصب تیغه ها، سرویس دستگاه ها، آماده سازی و خرید تجهیزات مورد نیاز را از دیگر اقدامات ضروری برای مقابله با بحران دانست و عنوان کرد: باید خیابان ها و معابر اضطراری یا خاص مانند شهدا (سپه) و تقاطع های غیر همسطح شناسایی و در اولویت اول قرار گیرند تا برای تردد شهروندان مشکلی ایجاد نشود.

نصرتی مکاتبه با سازمان هواشناسی و دریافت اطلاعات جزئی مورد نیاز ویژه شهر قزوین و نیز بررسی نحوه اجاره ماشین آلات مورد نیاز برف روبس را مورد تاکید قرارداد و گفت: برگزاری نشست های هم اندیشی و جلسات مشاوره با معاونان خدمات شهری شهرهایی که دارای مرکز کنترل ترافیک هستند و آگاهی از چگونگی بهره برداری از اطلاعات این مرکز در مواقع بحران می تواند بسیار کارآمد و مفید باشد.

وی برگزاری مانور و تمرین آمادگی در برابر بحران در مهر ماه، تفکیک وظایف ادارات و سازمان های مختلف ازجمله اداره راه و ترابری با شهرداری را در دستور کار شهرداری قرارداد و افزود: سال گذشته شهرداری قزوین محورهای بیرونی شهر را پاکسازی و بخش اعظم توان خود را برای آن صرف کرد که به همین دلیل برخی معابر درون شهری با تاخیر پاکسازی شد و با اطلاع رسانی جهت داری که صورت گرفت موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرد.