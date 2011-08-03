بروز گرد و غبار در جنوب غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی سازمان هواشناسی حاکی از جوی آرام و آسمان صاف و آفتابی برای بیشتر مناطق کشور طی 24 ساعت آینده است.

بر اساس این گزارش از روز جمعه با نفوذ زبانه پر فشار و گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور در سواحل شمالی، برخی مناطق شمال غرب، دامنه های البرز و بخشهایی از شمال شرق کشور افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعدو برق و کاهش دما پیش بینی می شود که این وضعیت به تناوب تا اوایل هفته آینده در مناطق یاد شده رخ خواهد داد در این مدت بارشها در سواحل غربی دریای خزر از شدت بیشتری برخوردار است.

همچنین روز جمعه شرایط برای تشکیل گرد و خاک در کشور عراق مساعد است از اینرو در جنوب غرب و سپس در روز شنبه در سواحل و جزایر غربی خلیج فارس گرد و خاک دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش در سه روز آینده در شمال سیستان و بلوچستان نیز در بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک رخ می دهد.