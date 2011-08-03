ساخت سه بیمارستان توسط سرمایه گذار خصوصی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال البرز با تبریک ماه مبارک رمضان اظهار داشت: نماز و روزه بر انسان واجب است و روزه گرفتن لذت بخش است اما هیچ کاری بهتر از گره گشایی از مردم نیست.

وی ادامه داد: رفع مشکلات مردم و گره گشایی از آنها کاری است که هم خدا و هم بنده خدا را خوشنود می سازد.



وی همچنین گره گشایی از کارهای مردم به ویژه در بخش تولید و اشتغال را موجب پیروزی هر جامعه دانست وگفت: رفع مشکلات مردم به ویژه در دو بخش تولید و اشتغال موجب پیروزی و پیشرفت هر جامعه ای می شود و ما مسئولان استانی باید پیشرو در گره گشایی از این مشکلات باشیم.



در این کارگروه توسط سه سرمایه گذار برای ایجاد و ساخت بیمارستان ارائه طرح شد که با دستور استاندار زمین هر سه بیمارستان پس از بررسی های کارشناسان به آنان واگذار می شود.



فرهادی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری خود سرمایه گذاران مشکلات آنان رفع و در هفته دولت کلنگ هر سه بیمارستان به زمین زده شود.



همچنین در بخش دیگری از این نشت به سرمایه گذاران دیگری هم جهت ارائه طرح و رفع طرحشان زمان داده شد، استاندار به یکی از سرمایه گذاران که طرح اشتغالزایی و سرمایه گذاری آن در تولید بنزین بود اظهار داشت استان با طرح های که آلودگی نداشته باشد موافت خود را اعلام می کند چرا که الویت برنامه های استان ایجاد اشتغال برای جوانان است.



وی در پایان گفت: هیچ مشکل و موانعی برای سرمایه گذاری وجود ندارد ومسئولان استان یکپارچه برای رفع مشکلات و ایجاد اشتغال جوانان در تلاشند، اما استقبال ما از سرمایه گذارانی است که طرحشان بر حسب نیاز جامعه به ویژه استان باشد.