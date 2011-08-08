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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

بیمارستان شریعتی کرج از آب چاه استفاده می کند/ کمبود پرستار جدی است

بیمارستان شریعتی کرج از آب چاه استفاده می کند/ کمبود پرستار جدی است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان شریعتی کرج کمبود پرستار، استفاده از آب چاه و فرسودگی بیمارستان را از مهمترین مشکلات این بیمارستان عنوان کرد.

محمد رضا ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیمارستان شریعتی تنها بیمارستانی است که امکان دسترسی آن به بیماران راحت است و بیماران در هر کجای استان که باشند به راحتی می توانند خود را به بیمارستان برسانند.

وی ادامه داد: نزدیکی این بیمارستان به مرکز استان و نزدیکی آن به بزرگراه، همچنین دسترسی آن به وسایل نقلیه برای انتقال بیماران از محاسن بیمارستان شریعتی است.

ترابی در ادامه اظهار داشت: بیمارستان شریعتی بیماران اشتهارد، محمد شهر، مشکین دشت، فردیس و حتی بیماران مهرشر و کرج را تحت پوشش قرار می دهد.
 
کمبود پرستار روند کار را کند می کند
 
وی درباره وضعیت پزشکان و پرستاران گفت: این بیمارستان با کمبود پرستار مواجه است اما با این حال خدمات خوبی را به بیماران می دهیم گرچه خدمات به بیماران با وجود کمبود پرستار دشوار است و روند کار را کند می کند.

ترابی از ارتقاء تختهای دیالیزی خبر داد و گفت: امسال مهر ماه 30 تخت در بخش دیالیز و 16 تخت به کلینیک قلب را افزایش می دهیم.

رئیس بیمارستان شریعتی یکی دیگر از مشکلات بیمارستان را کمبود آب بیمارستان عنوان کرد و گفت: بیمارستان شریعتی از آب چاه استفاده می کند و طی پیگیریهای انجام شده درخواست لوله کشی آب را داشته ایم که امیدواریم این پیگیری ها موجب رفع کمبود آب بیمارستان شود.
کد مطلب 1375257

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