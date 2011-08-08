بیمارستان شریعتی کرج از آب چاه استفاده می کند/ کمبود پرستار جدی است

محمد رضا ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیمارستان شریعتی تنها بیمارستانی است که امکان دسترسی آن به بیماران راحت است و بیماران در هر کجای استان که باشند به راحتی می توانند خود را به بیمارستان برسانند.



وی ادامه داد: نزدیکی این بیمارستان به مرکز استان و نزدیکی آن به بزرگراه، همچنین دسترسی آن به وسایل نقلیه برای انتقال بیماران از محاسن بیمارستان شریعتی است.



ترابی در ادامه اظهار داشت: بیمارستان شریعتی بیماران اشتهارد، محمد شهر، مشکین دشت، فردیس و حتی بیماران مهرشر و کرج را تحت پوشش قرار می دهد.

کمبود پرستار روند کار را کند می کند



وی درباره وضعیت پزشکان و پرستاران گفت: این بیمارستان با کمبود پرستار مواجه است اما با این حال خدمات خوبی را به بیماران می دهیم گرچه خدمات به بیماران با وجود کمبود پرستار دشوار است و روند کار را کند می کند.



ترابی از ارتقاء تختهای دیالیزی خبر داد و گفت: امسال مهر ماه 30 تخت در بخش دیالیز و 16 تخت به کلینیک قلب را افزایش می دهیم.



رئیس بیمارستان شریعتی یکی دیگر از مشکلات بیمارستان را کمبود آب بیمارستان عنوان کرد و گفت: بیمارستان شریعتی از آب چاه استفاده می کند و طی پیگیریهای انجام شده درخواست لوله کشی آب را داشته ایم که امیدواریم این پیگیری ها موجب رفع کمبود آب بیمارستان شود.