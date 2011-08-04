هدایت افراد به دفاتر خصوصی مهندسان ممنوع است

غلامرضا احمدی بیداخویدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر همکاری و تعامل بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه فعالیت مجموعه نظام مهندسی و شهرداری باید مکمل هم باشد، گفت: این رابطه از زمان تشکیل کانون نظام مهندسی کرج وجود داشته و این کانون نیز این ارتباط دو سویه را تایید می کند.



وی با تاکید بر اینکه، شهرداری کرج از مهندسین واسطه به هیچ عنوان حمایت نمی کند، افزود: شهرداری تنها مهندسینی را برای نظارت می پذیرد که با تایید سازمان نظام مهندسی انتخاب شده باشند.



معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تخلفات ساختمانی از صدور سه بخشنامه در سال جاری به شهرداری های مناطق خبر داد.



بیداخویدی درخصوص مفاد این بخشنامه ها افزود: طبق این بخشنامه هدایت افراد از سوی شهرداری به دفاتر خصوصی مهندسان ممنوع اعلام شده است و مدیران همه مناطق شهرداری نیز مکلف به اجرای آن هستند.



این مسئول در تشریح روند صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری کرج اظهارداشت: سازمان شهرداری طبق قانون موظف است به محض دریافت درخواست مالک مبنی بر ساخت و ساز ملک، مسیر تشکیل پرونده ساختمانی را شامل بازدید، اعلام وضعیت طرح تفصیلی، تراکم و نوع کاربری مشخص کند و در اختیار فرد قرار دهد.



بیداخویدی ادامه داد: پس از طی مراحل عنوان شده بر اساس قوانین ساختمانی و به منظور تعیین میزان تراکم و تعداد طبقات برای متقاضی دستور نقشه صادر می شود.



معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج بیان کرد: دستور نقشه تهیه شده توسط کارشناسان ذیربط در شهرداری به منظور انتخناب مهندس ناظر بر اجرای ساختمان به نظام مهندسی ارجاع می شود.



بیداخویدی اذعان داشت: مالک برای دریافت دستور نقشه و انتخاب مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کند و با توجه به روند اداری و قانونی انتخاب مهندس ساختمانی از عهده شهرداری خارج است.



وی نظام مهندسی را مسئول تعیین صلاحیت و ظرفیت مهندسین ناظر ساختمانی خواند و افزود: برگه ای از سوی نظام مهندسی تحت عنوان برگه تعهد نظارت و یا برگه تعهد طراحی صادر می شود که شهرداری بر اساس آن عمل می کند.



این مسئول با اشاره به وجود برخی تخلفات در این زمینه گفت: انتخاب ناآگاهانه مهندسین ناظر از سوی مالک یکی از علت های بروز تخلف در این مسیر است.



بیداخویدی ادامه داد: تعیین اولویت بر اساس ظرفیت و سهمیه مهندسین نقش بسزایی در جلوگیری از تخلفات دارد که این اقدام باید از طریق سازمان نظام مهندسی صورت گیرد.