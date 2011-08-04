شهرداری قزوین در ماه رمضان برنامه های ویژه برگزار می کند

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه های حوزه مدیریتی خود در ماه رمضان به برگزاری همایش روزه اولی ها برای سومین سال متوالی در قزوین اشاره کرد و اظهارداشت: همایش روزه اولی ها به تعداد دو هزار نفر در شب نیمه ماه مبارک رمضان مصادف با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) به اجرا در خواهد آمد و اهدای بسته های فرهنگی به تمام روزه اولی ها شامل، کتاب، لوح فشرده، یک جلد قرآن مجید و سجاده به همراه مسابقه کتبی، از مهمترین بخش های این همایش است.

وی با اشاره به برپایی نماز جماعت در بوستان های پامچال، دهخدا، لاله و میرداماد به دلیل نبود مسجد در نزدیکی آنها در تمام شب های ماه مبارک اظهار امیدواری کرد در این بوستان ها نماز عید فطر نیز برگزار شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین تعویض دو هزار جلد ازقرآن های فرسوده مساجد را با قرآن های نو برای سومین سال پیایی از دیگر برنامه های سازمان در این ماه دانست و افزود: این اقدام با هدف ترغیب بیشتر جوانان به مطالعه قرآن و فراهم کردن زمینه تدبر در این کتاب عظیم الشان الهی صورت می گیرد.

وزیری نژاد شرکت در نمایشگاه قرآن را بخش دیگری از این برنامه ها ذکر کرد و گفت: از مهمترین فعالیت های سازمان در این نمایشگاه کتابت قرآن توسط یک خوشنویس مطرح در یکی از این غرفه ها و نیز برپایی غرفه کودک با حضور مربیان دینی به منظور بیان احکام دینی و قرآنی در کنار برگزاری مسابقات مربوط به این حوزه است.

وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی ورزشی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) همچون سال های گذشته زمینه دیدار شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران شهری را با 15 خانواده تحت پوشش کمیته امداد فراهم کرده است یادآورشد: این کار علاوه بر آشنایی هر چه بیشتر فضای روحی مدیران شهرداری با زندگی قشر محروم جامعه، موجب می شود که مدیران با جدیت بیشتری به بررسی و حل مشکلات این دسته از همشهریان بپردازند.

وزیری نژاد با یادآوری نصب پنج سیستم اذان گوی هوشمند در میدان های مینودر، جانبازان، ارتش، ایران دوچرخ و حافظ در ماه رمضان سال گذشته از نصب همین تعداد سیستم در نقاط فاقد مسجد و مراکز فرهنگی در سطح شهر در این ماه مبارک خبرداد و افزود: هم اکنون این کار در مرحله مکان یابی قرار دارد و با نصب این سیستم صدای اذان در تمام سطح شهر در سه نوبت صبح، ظهر و شب شنیده خواهد شد.

این مسئول همچنین با اشاره به برپایی محفل انس با قرآن کریم در اولین جمعه این ماه در مسجد امام خمینی(ره) با حضور محمد تقی خان پاکستانی نابغه 14 ساله جهان اسلام، از کلیه علاقمندان به قرآن برای شرکت در این مراسم دعوت کرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد: علاوه بر محفل انس با قرآن کریم در طول ماه مبارک رمضان فرهنگ سرا ها و خانه های فرهنگ با برگزاری کلاس های آموزش قرآن برای کودکان و بانوان توسط استادان مجرب آماده استقبال از عزیزان قرآن آموز است.