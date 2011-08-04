انتظار مردم کیفیت کالاهای نمایشگاههای طرح ضیافت است

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکید شده است که تمامی عوامل دخیل در امر برپایی طرح ضیافت در تکمیل و افزایش کیفیت کالا های خود تلاش بیشتری بکنند.

وی افزود: سازمان بازرگانی استان مرکزی با گنجاندن یک گروه کارشناسی ارزیابی و سنجش نظرات مردم درباره طرح ضیافت تمامی نقاط مثبت و منفی این طرح را از مردم عزیز جویا خواهیم شد.

عالیخانی گفت: تمامی تلاش های صورت گرفته از ارزشها و عقاید افراد برگرفته شده است و سازمان بازرگانی استان مرکزی به جد تمامی موضوعات مطرح شده در شورای نظارت و دیگر جلسات را بررسی و پیگیری می شود.