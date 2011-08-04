  1. استانها
  2. مرکزی
۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۸

انتظار مردم کیفیت کالاهای نمایشگاههای طرح ضیافت است

انتظار مردم کیفیت کالاهای نمایشگاههای طرح ضیافت است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در جلسه شورای نظارت گفت: بخشهای همکار در طرح ضیافت برای ارتقاء کیفیت طرح تلاش کنند چرا که انتظار مردم کیفیت در کنار کمیت کالاهای عرضه شده در نمایشگاه است.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  تاکید شده است که تمامی عوامل دخیل در امر برپایی طرح ضیافت در تکمیل و افزایش کیفیت کالا های خود تلاش بیشتری بکنند.

وی افزود: سازمان بازرگانی استان مرکزی با گنجاندن یک گروه کارشناسی ارزیابی و سنجش نظرات مردم درباره طرح ضیافت تمامی نقاط مثبت و منفی این طرح را از مردم عزیز جویا خواهیم شد.
 
عالیخانی گفت: تمامی تلاش های صورت گرفته از ارزشها و عقاید افراد برگرفته شده است و سازمان بازرگانی استان مرکزی به جد تمامی موضوعات مطرح شده در شورای نظارت و دیگر جلسات  را بررسی و پیگیری می شود.
کد مطلب 1375323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها