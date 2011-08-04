همایش بزرگداشت آیت الله خوانساری در اراک برگزار می شود

مصطلفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همایش بزرگداشت دهمین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ ابوالفضل نجفی خوانساری به همت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی می شود.

وی محورهای موضوعات ارسالی به دبیرخانه این همایش را سیره علمی، سیره علمی و اعتقادی( رفتاری و تربیتی) و سیره سیاسی عنوان کرد و افزود: تبیین مقام علمی و آثار ایشان، تبیین شیوه تدریس و مباحثات علمی کلاس درس ایشان و تاثیر جایگاه علمی بر حوزه های علمیه استان مرکزی و تقویت آنها محورهای سیره علمی مقالات ارسالی است.

مشایخی تبیین مقام زهد، پارسایی، ساده زیستی و توجه جدی ایشان به معنویات، تبیین نکات بارز اخلاقی و اجتماعی ایشان و تاثیر آن بر مردم ( ارتباط با مردم خصوصا محرومین) تبیین عشق و دلباختگی ایشان نسبت به خاندان عصمت و طهارت(ع) و دفاع از حریم امامت و ولایت(ع)، تبیین اعتقادات ایشان درخصوص اجرای احکام شرع مقدس و احداث مراکز خیریه، مساجد، مصلی و حوزه های مقدسه علمیه را محورهای موضوعات سیره اعتقادی ایشان دانست.

وی اضافه کرد: موضوعات سیره سیاسی مقالات ارسالی شامل تبیین حضور ایشان در استان مرکزی به عنوان نماینده ولی فقیه و تاثیر حضور وی بر اوضاع سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی استان، تبیین سوابق مبارزاتی ایشان قبل از پیروزی انقلاب و ارتباط با حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، دفاع از مواضع اصولی و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضور ایشان در جبهه های نبرد حق علیه باطل و ارتباط با رزمندگان اسلام، تبیین نقش ایشان در مبارزه با عقائد انحرافی و فرقه های ضاله، تبیین نقش ایشان در جامعه مدرسین در دوران انقلاب و پس از آن، تبیین نقش ایشان در دفاع از ولایت فقیه، روحانیت و مرجعیت شیعه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی آخرین مهلت ارسال آثار را 26 شهریور سال جاری عنوان کرد و گفت: علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند آثار خود را به دبیرخانه ستاد بزرگداشت حضرت آیت الله خوانساری واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر قرآن و عترت ارسال کنند.