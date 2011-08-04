نمایشگاه علوم قرآنی در آشتیان برگزار می شود

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه علوم قرآنی شهرستان آشتیان در دو بخش فروش کتاب و آثار علوم قرآنی برپا می شود.

وی اظهار داشت: آثار حوزه هنری، موسسات قرانی و ادارات نیز در این نمایشگاه ارائه می شود.

محمدی، با تأکید بر اهمیت فعالیت در زمینه نشر علوم قرآنی گفت: در این برهه از زمان که دشمنان انقلاب اسلامی نوک پیکان هجوم خود را به طرف نسل جوان نشانه رفته اند، تنها راه نجات پناه بردن به قرآن و مفاهیم آن است.

وی افزود: در این ماه مبارک که ماه نزول قرآن است فضیلت خواندن قرآن چندین برابر ماه های دیگر است پس باید در این ماه جامعه را به سمت قرآن و قرآن خوانی دعوت کرد.