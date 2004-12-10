هيات رييسه مجلس وضعيت گزارش ستاد مبارزه با گراني را مشخص مي كند

حميدرضا حاجي بابايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" توضيح داد: هيات رييسه براي براي گزارش ستاد مبارزه با گراني جلساتي با تهيه كنندگان آن برگزار كرده است و درآينده اي نزديك نيز نتيجه اين بررسي ها را اعلام خواهد كرد.



وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا هيات رييسه مجلس با قرائت گزارش ستاد مبارزه با گراني در صحن علني مخالفت مي كند، تصريح كرد: هيات رييسه ممانعت خاصي به قضيه نداشته و هرموقع گزارش فوق براي قرائت در صحن علني مجلس آماده شود، زمان آن را اعلام مي كند.



حاجي بابايي يادآورشد: با توجه به اين كه هيات رييسه مجلس هنوز به جمع بندي نهايي در اين باره نرسيده لذا آنرا را در دستور كارهفته آتي مجلس قرار نداده است.



محسن كوهكن سخنگوي هيات رييسه مجلس نيز، اقدام هيات رييسه مبني بر بررسي گزارش ستاد مبارزه با گراني مجلس با حضوررياست رييس مجلس و كارشناسان اقتصادي از كميسيون ها و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي را كاري كم نظير براي بررسي ابعاد و خلاء هاي قانوني در مبارزه با گراني خواند و به خبرنگار"مهر"گفت : درآينده اي نزديك نتيجه اين بررسي ها راهكارهايي خدشه ناپذير براي مبارزه با گراني ارائه خواهد كرد .



به گزارش مهر، به دنبال تشكيل مجلس هفتم،غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي اواخر تيرماه از روساي كميسيون ها خواست تا افزايش قيمت هايي را كه درحيطه و حوزه وظايفشان قرار دارد معين سازند و با مراجعه به مستندات قانوني مربوط به هر كدام ، اعم از قانون برنامه سوم و يا قانون بودجه و مصوبات هيات محترم دولت و يا شوراهاي قانوني ديگر ، افزايش قيمت ها را از حيث انطباق با اختياراتي كه قانونا مبناي آن افزايش ها بوده ، مورد بررسي قرار دهند .



رئيس مجلس حتي اداره كل قوانين مجلس را ملزم كرد كه كليه سوابق اين قبيل بررسي ها را به عنوان تجربه از دوره هاي قبل مجلس در اختيار كميسيون ها قرار دهد.

درپي اين دستور ستادي 15 نفره متشكل از نمايندگان كميسيون هاي 15 گانه مجلس براي بررسي گراني در جامعه تشكيل شد كه رياست آن به عهده داوود دانش جعفري ، رييس كميسيون اقتصادي مجلس بود.

دانش جعفري رييس كميسيون اقتصادي مجلس و رييس ستاد گزارش مبارزه با گراني با اعلام اين كه گزارش"ستاد مبارزه با گراني" از بررسي گراني در جامعه گزارشي اجمالي است، تصريح كرد: استقبال دولت از جلسات ستاد مناسب بود، به طوري كه در بسياري از جلسات، وزيران يا معاونان خود شركت داشتند وفقط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به سوالات ما طي نامه اي پاسخ گفت .

رييس كميته مبارزه با گراني مجلس با بيان اين كه تلاش ستاد براين محوراستواربود كه تصويري از وضع موجود گراني وزمينه هاي آن در سال هاي اخير بدست آورد، گفت : تا اين تصوير بدست نيايد امكان سياست گذاري وحتي اظهار نظر نخواهد بود .



وي با تاكيد برضرورت توجه به زيرساخت ها براي حل مشكل گراني ، كسري بودجه دولت را دليل معضل تورم خواند .

بنابراين گزارش، گفته مي شود در گزارش ستاد مبارزه با گراني بسياري از دستگاه هاي دولتي در افزايش قيمت ها متخلف شناخته شده اند.