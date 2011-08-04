توسعه عمرانی شهری در سنندج/ رفع مشکلات موجب رضایتمندی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصلی شامگاه چهارشنبه به همراه جمعی از مدیران شهرداری سنندج از روند پروژه های مهم عمران شهری بازدید و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی آنها قرار گرفت.

وی در جریان بازدید از پروژه های مختلف عمران شهری در سنندج اقدامات صورت گرفته را کلان و زیربنایی توصیف کرد و افزود: رفع محرومیت ها زمینه را برای ایجاد رضایت در میان شهروندان از خدمات دستگاه های مختلف دولتی فراهم می کند.

فرماندار شهرستان سنندج بر لزوم همکاری و تعامل دستگاه های مختلف دولتی و خدمت رسان به منظور تسریع در اجرای این پروژه ها تاکید کرد.

احداث کمربندی اسلام آباد یکی از پروژه های بود که مورد بازدید فرماندار شهرستان سنندج و سایر مدیران شهرداری قرار گرفت که این پروژه به طول 350 متر و باعرض 36 متربا پیشرفت 55 درصد در دست اجرا است.

برای اجرای این پروژه تاکنون مبلغ 22 میلیارد ریال از محل اعتبارات بانک جهانی و 20 میلیارد ریال از اعتبارات ستاد حوادث اختصاص یافته است.

پروژه دیگر که مورد بازدید فرماندار سنندج قرار گرفت ادامه بلوار کردستان و اتصال آن به بلوارساحلی بود که با اختصاص اعتبار اولیه 200 میلیارد ریال ازمحل اعتبارات ستاد حوادث به منظور تملک اراضی و اجرای آن در حال احداث است که این پروژه نیز به طول 2400 متر و به عرض 30 متر هم اکنون در دست اجراست.

پروژه دیگر بهسازی معابر محله اسلام آباد یا تقتقان بود که این پروژه نیز با اختصاص بیش از هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و مبلغ دو میلیارد ریال از منابع داخلی شهرداری سنندج در حال اجراست.

این پروژه شامل آسفالت و سنگفرش تعداد 36 کوچه و نیز ورودی اصلی این محله تعریف شده است که هم اکنون با پیشرفت 70 درصد در حال انجام است.

احداث تقاطع غیرهمسطح بعثت که بلوار دکتر حسینی را به بلوار معلم و کمربندی اسلام آباد متصل می کند نیز از دیگر پروژه هایی بود که مورد بازدید مسئولان شهرستان سنندج قرارگرفت.

عملیات اجرایی این تقاطع با اختصاص اعتبار اولیه 15 میلیارد ریال در سال 89 آغاز شده است و هم اکنون این پروژه نیز با پیشرفت فیزیکی مناسبی در دست اجراست.

پروژه عملیات احداث پارک معلم به مساحت 1.5 هکتار در بلوار معلم از دیگر پروژه های عمران شهری در سنندج است که با اختصاص پنج میلیارد ریال در دست اجرا قرار دارد.

فرماندار سنندج همچنین از عملیات بهسازی پارک نشاط سنندج بازدید کرد و بر لزوم احداث نمازخانه و بهسازی سرویس های بهداشتی این پارک بدلیل اقامت مسافران و مهمانان تقدیر کرد.