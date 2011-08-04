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۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

نبیل العربی:

مذاکرات سازش وقت کشی است

مذاکرات سازش وقت کشی است

دبیرکل اتحادیه عرب مذاکرات سازش انجام شده طی سالهای اخیر میان کشورهای عربی و رژیم اشغالگر قدس را وقت کشی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "نبیل العربی" گفت : همه کشورهای جهان از تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت می کنند. 

العربی با اشاره به تلاشهای تشکیلات خودگردان افزود : شواهدی وجود دارد که توسل به شورای امنیت موفق خواهد شد.

وی افزود: مذاکرات سازشی که طی چند سال اخیر انجام شده است، وقت کشی صرف بوده است و توسل به شورای امنیت و سازمان ملل متحد تنها راه قانونی است.

شایان ذکر است که تشکیلات خودگردان به رهبری ابومازن اعلام کرده است که برای شناسایی کشور مستقل فلسطین به سازمان ملل متحد متوسل می شود.این در حالی است که گروههای مقاومت از جمله حماس و جهاد اسلامی با بی نتیجه خواندن تلاشهای تشکیلات خودگردان، تنها راه برای اعاده حقوق مردم فلسطین و بازپس گیری سرزمینهای تحت اشغال برای تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت و مرز را مقاومت و کنار گذاشتن گزینه های سازشکارانه می دانند.

کد مطلب 1375354

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