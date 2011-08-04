صعود تمامی کمانداران ایران به مرحله حذفی تیمی و انفرادی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی سومین دوره جام جهانی تیراندازی باکمان در "اوگدن" آمریکا در چهار بخش ریکرو و کامپوند زنان و مردان برگزار شد که تمامی 15 کماندار ایران به مرحله حذفی این رقابت‌ها صعود کردند.

در مرحله مقدماتی کمان ریکرو مردان میلاد وزیری در رده دهم ایستاد، کیوان ریاضی مهر سی و هفتم شد و نادر منوچهری و مجید میررحیمی هم به ترتیب در رده‌های چهل و یکم و چهل و سوم قرار گرفتند. در کمان ریکرو زنان نیز زهرا دهقان عنوان چهل و هشتم را از آن خود کرد. در این بخش زهرا شمس پنجاهم شد و نجمه آبتین در رده پنجاه و هشتم ایستاد.

در پایان دور مقدماتی کمان کامپوند مردان مجید قیدی به عنوان بهترین تیرانداز کشورمان در رده پانزدهم قرار گرفتریال امیر کاظم‌پور بیست و دوم شد، بهزاد پاکزاد در مکان بیست و هفتم ایستاد و حمزه نکویی عنوان چهلم را از آن خود کرد.

همچنین در رقابت‌های کمان کامپوند زنان مهتاب پارسامهر در رده هفتم جهان ایستاد و به دور حذفی راه یافت. در این بخش سیده ویدا حلیمیان هجدهم شد، انسیه حاجی انزهایی و معصومه علیپور هم در رده‌های سی و دوم و سی و ششم ایستادند. به این ترتیب تمامی کمانداران ایران به مرحله حذفی انفرادی مسابقات جام جهانی رسیدند.

در پایان دور مقدماتی و طبق قوانین بین المللی فدراسیون جهانی تیراندازی باکمان جمع امتیازات سه نفر اول هر تیم به عنوان امتیاز تیمی محسوب شد. به این ترتیب تیم‌های کامپوند زنان و مردان با قرار گرفتن در رده چهارم دور مقدماتی به مرحله حذفی تیمی صعود کردند. تیم ریکرو مردان ایران یازدهم و تیم ریکرو زنان کشورمان هم مکان پانزدهم جدول رده بندی را از آن خود کردند تا در مرحله حذفی تیم مسابقه دهند.

در بخش میکس ریکرو هم تیم ایران با ترکیب زهرا دهقان و میلاد وزیری عنوان چهاردهم را کسب کرد. تیم میکس کامپوند هم با ترکیب مهتاب پارسامهر و حمزه نکویی ششم شد. هر دو تیم ایران در این بخش به جدول حذفی راه یافتند.

سومین مرحله از جام جهانی تیراندازی باکمان از 11 تا 15 مردادماه در "اوگدن" آمریکا برگزار می شود.