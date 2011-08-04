خروج میلیاردها دلار ارز از کشور توسط قاچاقچیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در جلسه مشترک «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تلاش برای گسترش تجارت صحیح و پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی از ضرورت‌های مهم و اساسی کشور دانست و گفت: قاچاق پدیده‌ای مخرب است که اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد که اگر از آن جلوگیری شود در حقیقت کمک بزرگی به سلامت اقتصادی کشور شده است.

رحیمی با تاکید بر لزوم هماهنگی و مشارکت هرچه بیشتر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور و همچنین استانداران استانهای مرزی گفت: اگر راه‌ها و مبادی ورودی کشور به طور کامل تحت کنترل باشد، خود به خود بخش عمده‌ای از قاچاق کالا و ارز از بین می‌رود و در این راستا استانداران مرزی کشور می‌توانند نقش موثر و سازنده ای ایفا کنند.

وی با اشاره به ارائه لایحه مبارزه با قاچاق به مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد با تصویب این لایحه و با پیگیری‌های گسترده و عزم همگانی که برای مبارزه با قاچاق شکل گرفته است، بزودی شاهد کاهش چشمگیر میزان قاچاق در کشور باشیم.

در این جلسه که وزاری اطلاعات، دادگستری و کشور حضور داشتند، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از میزان قاچاق برخی کالاها ارائه کرد و در خصوص روش‌های مختلف قاچاق در استانهای مرزی به ارائه توضیحاتی پرداخت.

در این نشست نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ضمن ارائه گزارشی از موضوعات مطرح شده در جلسه گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداخت.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه در خصوص بازدید‌های خود از استانهای مرزی کشور به ارائه توضیحاتی پرداخت و مطالبی را در ارتباط با بررسی وضعیت قاچاق در این استانها بیان کرد.

بررسی راه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بحث و تبادل نظر در خصوص دیدگاهها و پیشنهادات مختلف برای کاهش حجم قاچاق در کشور از دیگر بخش‌های این جلسه بود.