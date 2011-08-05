برگزاری جشنواره روزه اولی های ماه رمضان در البرز

ابراهیم گله دار زاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره مختص نوجوانانی است که به سن تکلیف رسیده اند و برای اولین بار روزه خواهند گرفت.



وی در خصوص هدف از برگزاری این جشنواره تصریح کرد: ایجاد خاطره ای خوش در این ایام برای نوجوانان و آشنایی آنان با فرهنگ روزه داری است.



وی گفت: در بخش دیگری از برنامه های تعیین شده برای ماه مبارک رمضان جشنواره سفره افطاری در نظرگرفته شده که هدف از ان آشنایی هرچه بیشتر مردم با غذاهای سالم و سنتی اصیل ایرانی در این ایام است.



گله دار زاده افزود: طراحی سفره افطار و ارج نهادن به دور سفره نشینی در فرهنگ ایرانی از دیگر اهداف این جشنواره است.



وی با اشاره به برگزاری مسابقات متنوع در این ایام اظهار داشت: این مسابقات هر شب در زمینه های مختلف قرآنی و دینی برای انواع سنین کودکان، جوانان و بزرگسالانبرگزار می شود و در پایان هر مسابقه جوایز نفیسی مانند کمک هزینه های زیارتی به برندگان اهداء خواهد شد.



این مسئول از برگزاری بازارچه خیریه در این ایام خبر داد و ابراز داشت: در این بازارچه محصولات مورد نیاز خانواده ها به فروش می رسد که بخش اعظمی از عواید آن صرف امور خیریه خواهد شد.



گفتنی است هر شب برای حاضران در نمایشگاه جوایزی به قید قرعه داده می شود.