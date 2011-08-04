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۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

برآبادی:

41 میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی گلستان پیش بینی شد

41 میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی گلستان پیش بینی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست کار و امور اجتماعی گلستان گفت: 41 میلیارد ریال تسهیلات برای متقاضیان مشاغل خانگی در استان پیش بینی شده است.

غلامحسین برآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به متقاضیان و دارندگان شرایط لازم 30 تا 50 میلیون ریال تسهیلات با کارمزد سه درصد پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کنند.

برآبادی بیان داشت: عدم اشتغال در دستگاههای دولتی از جمله شرایط و ضوابط برای استفاده از این تسهیلات است.
 
سرپرست کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: متقاضیان برای ثبت نام می توانند به سامانه وزارت کار نیز مراجعه داشته باشند.
 
وی از شناسایی بیش از 200 عنوان شغلی خانگی خبر داد.
کد مطلب 1375410

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