علیرضا اسفراینی‌نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه، ترویج ورزش همگانی و تشویق شهروندان به انجام فعالیت‌های ورزشی و استفاده از وسیله‌ای پاک در سیستم حمل و نقل عمومی را از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی خانه‌های دوچرخه عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر، در این محل، 25 دستگاه دوچرخه مستقر شده است که با توجه به استقبال شهروندان، این تعداد، طی روزهای آتی به 50 دستگاه افزایش می‌یابد.

بانوان هم می توانند در ساعات معینی در بوستان ترافیک دوچرخه سواری کنند

اسفراینی‌نژاد در ادامه با اشاره به این‌که علاوه بر این محل، 5 خانه دوچرخه در ایستگاه مترو شهرری، میدان شهید مدرس و بوستان‌های دانش وجانبازان و پارک ترافیک، راه‌اندازی شده است، افزود: با توجه به این‌که امکان استفاده بانوان از این دوچرخه‌ها در سطح شهر وجود ندارد، در بوستان ترافیک، محیطی امن و ایمن ایجاد شده است که بانوان در ساعات معینی از روز می‌توانند از امکانات آن استفاده کنند.



