آموزش و پرورش از فضاهای ورزشی موجود در خراسان رضوی استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به امکانات فراغتی و فضاهای ورزشی موجود در آموزش و پرورش گفت: ورزش یکی از عوامل اصلی سلامت انسانهاست و باید در آموزش و پرورش به این امر توجه ویژه ای صورت پذیرد.

وی اظهار داشت: اگر چه فضاهای موجود ورزشی که در استان به آموزش و پرورش تعلق دارد کم است ولی بسیاری از فضاهای ورزشی استان بدون استفاده مانده که باید برای فعال کردن آنها برنامه ریزی کرد.

وی با اجرای ورزش صبحگاهی و استفاده از مرشدان جوان و همچنین بکارگیری از ضرب آهنگ موزون در اماکنی که برای سایرین ایجاد مزاحمت نکند، موافقت کرد.

صلاحی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه ورزش های همگانی تصریح کرد: باید برای ترویج ورزش در میان مردم برنامه ریزی کرد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اگر چه تا رسیدن به سرانه ورزشی مطلوب در استان کمی فاصله داریم ولی در دولت نهم و دو سال دولت دهم چند برابر 75 سال گذشته، فضاهای ورزشی در استان و کشور احداث و به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه ضمن انتقاد از رتبه پایین استان در نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در بین استان های کشور گفت: برنامه ریزی و حمایت از این بخش و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین باید باعث ارتقای رتبه استان شود.

صلاحی از اختصاص 800 میلیون تومان اعتبار جهت احداث 4 استخر در شهرستان هایی که فاقد استخر شنا هستند خبر داد و افزود: باقیمانده این اعتبار توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و همچنین کمک خیرین تامین خواهد شد.

وی در ادامه با تشکیل کانون های ساختار قامتی به منظور رفع مشکلات ستون فقرات، ناهنجاری های کف پا و اختلالاتی که به همین دلیل در قلب و عروق دانش آموزان به وجود می آید موافقت کرد.

استاندار خراسان رضوی در خصوص ساماندهی سرویس مدارس گفت: دانش آموزان در سنینی هستند که از محیط پیرامون خود تاثیرپذیری دارند و به همین منظور استفاده از رانندگان متعهد و نظارت بر عملکرد و برخورد آنان با دانش آموزان باید مورد توجه باشد.

در این استاندار خراسان رضوی از نفرات برتر مسابقات قرآن دانش آموزی کشور، دو نوجوان ورزشکار در رشته دو 110 متر که در مسابقات جهانی صاحب مدال شده بودند، ورزشکار منتخب پرتاب دیسک، برنده مدال برنز زیست شناسی جهان و برنده مدال طلای المپیاد جهانی شیمی که همگی از دانش آموزان خراسانی بودند تقدیر کرد.

محمود صلاحی اظهار داشت: باید از مربیان و اولیای این دانش آموزان که باعث این افتخار آفرینی شده اند نیز تقدیر به عمل آید.

وی افزود: باید امکاناتی توسط صدا و سیمای مرکز استان فراهم شود که این نوجوانان و جوانان موفق به مردم استان و کشور معرفی شوند تا برای سایر جوانان نیز انگیزه ایجاد شود.