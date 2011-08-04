۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

نمایش هفت خوان رستم در گرگان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایش هفت خوان رستم به کارگردانی عباس وفایی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش برگرفته از شاهکار حکیم ابوالقاسم فردوسی است که به شیوه نقالی و روایی برای گروه سنی نوجوانان کار شده است.

نمایش هفت خوان رستم با موسیقی حماسی، ماسک و عروسک جاذبه ویژه ای برای مردم داشت.

راحیل سادات کریمی، مهدی صمدی، احمد سمیعی، آیدین معلم، رضا پور تراب زاده، محمد نقابی، میلاد روشندل، ابوالفضل مقصودلو راد، ادریس ندری، مهدی سلطانی، مجید انوری، دانیال حسینی و محمد کابوسی در این نمایش ایفای نقش کردند.

نمایش هفت خوان رستم به مدت 10 شب در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.
 

