"جشن ستارگان" شهریور ماه در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی فخریان صبح پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: سال گذشته در استان 11 دانش آموز به المپیادهای مختلف و 67 جوان به جشنواره خوارزمی راه یافته اند که این میزان در سال جاری، افزایش می یابد.

فخریان در ادامه با اشاره به برگزاری چند اردوی ملی در مشهد و میزبانی از تعداد زیادی از دانش آموزان کشور در مشهد گفت: جشنواره نماز و اذان، اردوی عشایری، جشنواره تربیت بدنی و کانون های تربیتی کشور در مشهد برگزار شده است.

وی عنوان کرد: از اردیبهشت ماه امسال کارگروه پروژه مهر به منظور ساماندهی معلمان برای سال تحصیلی جدید فعال شده است که با به کارگیری دو هزار و 41 نفر از کارکنان نهضت سوادآموزی به عنوان حق التدریس در اول سال تحصیلی هیچ گونه مشکلی در این حوزه نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: طرح سنجش سلامت باید برای حدود 100 هزار دانش آموز به اجرا درآید که تاکنون برای 56 هزار نفر اجرا شده و 49 هزار کارت سلامت صادر شده است.