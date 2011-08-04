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۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

فخریان خبر داد:

"جشن ستارگان" شهریور ماه در مشهد برگزار می شود

"جشن ستارگان" شهریور ماه در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری جشن ستارگان در هفته پایانی شهریور ماه در مشهد با حضور 200 دانش آموز نخبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی فخریان صبح پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: سال گذشته در استان 11 دانش آموز به المپیادهای مختلف و 67 جوان به جشنواره خوارزمی راه یافته اند که این میزان در سال جاری، افزایش می یابد.

فخریان در ادامه با اشاره به برگزاری چند اردوی ملی در مشهد و میزبانی از تعداد زیادی از دانش آموزان کشور در مشهد گفت: جشنواره نماز و اذان، اردوی عشایری، جشنواره تربیت بدنی و کانون های تربیتی کشور در مشهد برگزار شده است.

وی عنوان کرد: از اردیبهشت ماه امسال کارگروه پروژه مهر به منظور ساماندهی معلمان برای سال تحصیلی جدید فعال شده است که با به کارگیری دو هزار و 41 نفر از کارکنان نهضت سوادآموزی به عنوان حق التدریس در اول سال تحصیلی هیچ گونه مشکلی در این حوزه نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: طرح سنجش سلامت باید برای حدود 100 هزار دانش آموز به اجرا درآید که تاکنون برای 56 هزار نفر اجرا شده و 49 هزار کارت سلامت صادر شده است.

کد مطلب 1375439

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