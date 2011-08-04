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۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

سجادی‌تبار خبر داد:

برگزاری 20 کلاس قرآن در بخش مرکزی قم

برگزاری 20 کلاس قرآن در بخش مرکزی قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات از برگزاری 20 کلاس آموزش قرآن کریم در بخش مرکزی قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم کلاس‌های روخوانی و روانخوانی قرآن کریم همچون سال‌های قبل در 20 نقطه بخش مرکزی اجرا می‌شود.

وی عنوان این کلاس‌ها را "نور هدایت 4" اعلام کرد و بیان داشت: این کلاس‌ها در 6 نقطه شهر قنوات و 24 روستای بخش مرکزی قم توسط روحانیون و مربیان قرآنی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سجادی‌تبار هزینه برگزاری این طرح را 25 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این کلاس‌ها از سوی اداره تبلیغات اسلامی قنوات با همکاری بخشداری مرکزی و شورای اسلامی بخش اجرا می‌شود و هزینه این طرح مشترکا از طرف اداره تبلیغات اسلامی قنوات و بخشداری مرکزی تامین خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات اضافه کرد: در پایان این کلاس‌ها به نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1375444

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