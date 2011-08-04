برگزاری 20 کلاس قرآن در بخش مرکزی قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم کلاس‌های روخوانی و روانخوانی قرآن کریم همچون سال‌های قبل در 20 نقطه بخش مرکزی اجرا می‌شود.



وی عنوان این کلاس‌ها را "نور هدایت 4" اعلام کرد و بیان داشت: این کلاس‌ها در 6 نقطه شهر قنوات و 24 روستای بخش مرکزی قم توسط روحانیون و مربیان قرآنی برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام سجادی‌تبار هزینه برگزاری این طرح را 25 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این کلاس‌ها از سوی اداره تبلیغات اسلامی قنوات با همکاری بخشداری مرکزی و شورای اسلامی بخش اجرا می‌شود و هزینه این طرح مشترکا از طرف اداره تبلیغات اسلامی قنوات و بخشداری مرکزی تامین خواهد شد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات اضافه کرد: در پایان این کلاس‌ها به نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا خواهد شد.