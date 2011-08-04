به گزارش خبرنگار مهر، در میان بهترین بازیکنان مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی جوانان جهان، ژاپن که با وجود خلق دو شگفتی و پیروزی برابر برزیل و بلغارستان از دور رقابت‏ها حذف شد دو نماینده دارد.

مصری‎ها نیز که باید دیدارهای خود را برابر مقام‎های نهم تا شانزدهم ادامه دهند در فهرست بهترین‌های مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان صاحب نماینده هستند اما جای بازیکنان تیم جوانان کشورمان در این فهرست خالی است.

بهترین بازیکنان مرحله مقدماتی رقابت‏های والیبال قهرمانی جوانان جهان به این شرح معرفی شده‎اند:

* امتیازآورترین بازیکن: "تاکاشی دکیتا" از ژاپن

* بهترین اسپکر: "اوروس کواچویچ" از صربستان

* بهترین مدافع روی تور: "محمد العسکلانی" از مصر

* بهترین سرویس زن: "آندری کولسنیک" از روسیه

* بهترین توپگیر: "یه له ریبنس" از بلژیک

* بهترین پاسور: "تیلر ساندرس" از کانادا

* بهترین دریافت کننده: "ساتوشی ایده" از ژاپن

* بهترین لیبرو: "ژولیرمه کاچل" از برزیل

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان تا 19 مردادماه در برزیل ادامه خواهد داشت. این رقابت‏ها از روز جمعه با برگزاری دیدارهای مرحله دوم پیگیری می‎شود.