طرح آسفالت روستایی در مینودشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قره جانلو بخشدار مرکزی مینودشت پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از این طرح گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 50 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به طول 800 متر در هفته جاری به اتمام رسید و مردم این محله را خوشحال کرد.

وی اظهار داشت: از این پروژه 30 خانوار در قالب 170 نفر جمعیت بهره مند شدند.

وی گفت : زیر سازی مسیر فوق نیز قبلا با اعتباری بالغ بر 21 میلیون و 600هزار تومان از محل اعتبارات استانی با مشارکت دهیاری صورت پذیرفته بود.

بخشدار مرکزی مینودشت از نهایت همکاری مردم و اعضاء شورای اسلامی و دهیار دوزین در زمینه بازگشایی مسیر و جلب رضایت زارعین تشکر کرد.

مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.