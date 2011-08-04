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۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

طرح آسفالت روستایی در مینودشت به بهره برداری رسید

طرح آسفالت روستایی در مینودشت به بهره برداری رسید

مینودشت - خبرگزاری مهر: یک طرح آسفالت محور داخلی روستایی در روستای نظام آباد دوزین بخش مرکزی مینودشت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قره جانلو بخشدار مرکزی مینودشت پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از این طرح گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 50 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به طول 800 متر در هفته جاری به اتمام رسید و مردم این محله را خوشحال کرد.

وی اظهار داشت: از این پروژه 30 خانوار در قالب 170 نفر جمعیت بهره مند شدند.

وی گفت : زیر سازی مسیر فوق نیز قبلا با اعتباری بالغ بر 21 میلیون و 600هزار تومان از محل اعتبارات استانی با مشارکت دهیاری صورت پذیرفته بود.

بخشدار مرکزی مینودشت از نهایت همکاری مردم و اعضاء شورای اسلامی و دهیار دوزین در زمینه بازگشایی مسیر و جلب رضایت زارعین تشکر کرد.

مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1375457

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