هجدهمین طرح سلامت اجتماعی در شهریار اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای این طرح سرپرست فرمانداری، دادستان و مسئولان شهریار همراه نیروی انتظامی حضور داشتند.



هدف از اجرای طرح سلامت از یک ماه قبل تاکنون تبدیل شهرستان شهریار به ناامن ترین شهر کشور برای توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان بی خانمان اعلام شده است.



مجریان طرح در اجرای آن به سفره خانه ها، محلهای توزیع قلیان، مکانهای توزیع موادمخدر یا تجمع معتادان مراجعه کرده و تصمیمات مختلفی در خصوص متخلفان اجرا می کنند.



پلمپ سفره خانه سنتی در امیریه شهریار

پلمپ مکانهای جرم و فساد، حکم شلاق، تخریب، قطع انشعاب و .... از جمله اقداماتی است که برای پاکسازی چهره شهریار از جرم و فساد و معتادان کارتن خواب و ... انجام می شود.



مسئولان شهرستان تاکید کرده اند که اجرای این طرح تا پاکسازی کامل شهر از لوث وجود معتادان و عرضه کنندگان مواد مخدر و ناامن شدن شهرستان برای مفسدان ادامه خواهد داشت.



سرپرست فرمانداری شهریار که خود از نزدیک بر اجرای این طرح نظارت می کند، همکاری مردم و استقبال آنها از جمع آوری معتادان خیابانی و پلمپ منازل فساد را نشان دهنده رضایت آنها از این طرح دانست.



جوهری امید وار است : با ادامه این روند در شهرستان شهریار و جمع آوری معتادان خیابانی از سطح شهر سطح جرائم تا حد چشمگیری کاهش یابد.