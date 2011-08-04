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۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

عجم:

صرفه جویی بهترین راه مقابله با کمبود آب است

صرفه جویی بهترین راه مقابله با کمبود آب است

مینودشت - خبرگزاری مهر: فرماندار مینودشت گفت: با توجه به گرمای بی سابقه و کمبود آب، صرفه جویی بهترین راه مقابله با آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، ممد عجم پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان با تبریک ماه مبارک رمضان بر لزوم صرفه جویی بیشتر در مصرف آب تاکید کرد.

وی با توجه به نزدیکی هفته دولت از مسئولان دستگاههای اجرایی خواست تا پیگیر مصوبات پروژه های خود باشند.

در ادامه جلسه حجت الاسلام حسینی امام جمعه مینودشت با بیان اینکه در بیداری اسلامی کشورهای مسلمان خلاء رهبری مشهود است گفت: رهبری بزرگ انقلاب اسلامی ایران چه آن زمان که در تبعید بود و یا در کشور حضور داشت این انقلاب را هدایت و رهبری می کرد .

وی به اهمیت دعا در این ماه اشاره کرد و افزود: در این ماه بسیار دعا کنید چرا که ماه رمضان ماه عاقبت به خیری است .

کد مطلب 1375466

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