هشت کرسی تلاوت قرآن در خوزستان برگزار می شود

حجت‌الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ماه رمضان و لزوم استفاده بیشتر از برکات آن اظهار داشت: اجرای طرح روخوانی و روان‌خوانی قرآن ادارات استان در 14 جلسه دو ساعته تنظیم شده است.



عضو شورای قرآن استان به اجرای طرح کرسیهای تلاوت قرآن در استان اشاره کرد و گفت: پیش بینی شده که کرسیهای تلاوت قرآن در هشت نقطه در اهواز در ماه رمضان برگزار شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: اجرای طرح‌های قرآنی در 120 مؤسسه قرآنی، برگزاری 300 محفل قرآنی، اجرای طرح آموزش و ترجمه قرآن در قالب 300 دوره در استان ازجمله برنامه های اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان در ماه رمضان است.



وی با تاکید بر این نکته که در خصوص مبحث تفسیر قرآن باید دقت کرد، گفت: اجرای طرح آموزش مفاهیم قرآن در قالب 100 دوره، اجرای طرح ختم قرآن در مساجد و خانه های قرآنی روستا از دیگر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ماه رمضان خواهد بود.



حجت الاسلام بلک با اشاره به اینکه شاخصهای قرآنی در نشست بعدی شورای قرآن استان مطرح خواهد شد، افزود: در بحث بانک اطلاعاتی فعالان قرآنی، اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان جلسات کار را تعریف کرده و آماده ارائه گزارش هستیم.