مجوز 100 هزار اشتغال خانگی در خراسان رضوی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر لبافی صبح پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت ثبت نام مشاغل خانگی در استان به خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت از مشاغل خانگی از جمله کاهش هزینه های تولید، صرفه جویی در هزینه های جانبی اشتغال، افزایش درآمد خانوار، افزایش بهره وری، توسعه ظرفیت های کسب و کار خانگی، پیگیری و کار ثبت نام الکترونیکی متقاضیان نیز از خرداد ماه سال جاری، آغاز شد.

لبافی بیان کرد: صدور 100 هزار مجوز مشاغل خانگی در 214 رشته در استان هدفگذاری و در همین راستا اقدام به طراحی سامانه الکترونیکی شده تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی ثبت نام کنند.

وی افزود: از بین پنج هزار و 529 متقاضی مجوز مشاغل خانگی در استان بیشترین درخواست ها مربوط به جهاد کشاورزی با 799 نفر متقاضی بوده است و صنایع دستی نیز با 506 درخواست کمترین آنها را به خود اختصاص داده است.

لبافی افزود: تاکنون شهرستانهای مشهد با 799، خلیل آباد با 779 و تربت جام با 509 نفر بیشترین آمار نفرات را در سامانه ثبت نام مشاغل خانگی ثبت کرده و شهرستانهای طرقبه و شاندیز با 5 ، زاوه با 6 و تایباد با 8 نفر نیز کمترین عملکرد را در این خصوص داشته اند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی افزود: متقاضیان با داشتن کد رهگیری می توانند از وضعیت پرونده و درخواست و اظهار نظر کارشناس مربوطه اطلاع حاصل کنند.