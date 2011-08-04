کشف 1601 وسیله نقلیه مسروقه در چهار ماه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن کرمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلیس اصفهان ظرف چهار ماه اول سال جاری با اجرای طرحهای گوناگون در راستای کشف وسائل نقلیه مسروقه، تعداد یک هزار و 601 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه را کشف و به مالباختگان مسترد کرد.
وی اظهار داشت: در راستای کشف وسائل نقلیه مسروقه، طرحهای گوناگون و متعددی توسط پلیس اصفهان در سطح این کلانشهر به اجرا گذاشته شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرحها، تعداد یک هزار و 601 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه متعلق به شهروندان کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد: از وسائل نقلیه مسروقه کشف شده، تعداد 851 مورد خودرو و 750 مورد موتورسیکلت بوده است.
سردار کرمی با اشاره به اینکه یکی از اهداف پلیس جلب رضایت شهروندان است، بیان داشت: در این رابطه تعدادی از سارقان سابقهدار نیز دستگیر و به بزههای انتسابی خود اقرار کردهاند.
وی با بیان اینکه کشفیات خودرو رشد 181 درصدی و موتورسیکلت رشد 74 درصدی را نشان میدهد، ادامه داد: در این رابطه متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده و وسایل نقلیه مسروقه کشف شده پس از طی مراحل قانونی تحویل مالباختگان شد.
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