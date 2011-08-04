غنی سازی آرد در همدان مشکل اعتباری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر فامیلکریمی در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان همدان اظهار داشت: در صورت ارائه طرح فنی و قابل اجرا از سوی دانشگاه علومپزشکی همدان و تصویب در کارگروه سلامت، اعتبار لازم برای غنیسازی آرد پرداخت میشود.
وی تأکید کرد: شورای سلامت بر سبوسگیری آرد گندم نظارت میکند و در این حوزه اقدامات نظارتی اعمال میشود.
علت تعطیلی نانوایی های رزن و ملایر مشخص شود
فامیلکریمی اشاره کرد: در زمینه تعطیلی برخی نانواییها در شهرستانهای ملایر و رزن باید بررسی شود و پاسخگویی لازم صورت گیرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه وظایف تکلیفی سازمانها نباید تداخل داشته باشد، گفت: با توجه به نحوه چینش سازمانها و وظایف مرتبط با آنها باید از موازیکاریهای احتمالی جلوگیری شود.
فامیلکریمی در خصوص تشکیل کمیتههای کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان گفت: هشت کمیته در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت که با تعیین شرح وظایف، به تصویب میرسند.
وی در خصوص دو کمیته اطلاعات و آمار در حوزه سلامت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت گفت: این دو کمیته پیشنهادی از موضوعیت لازم برخوردار نیست و مورد تأیید کارگروه قرار نمیگیرد.
چاپخانه ها قبل از چاپ لیبل بر روی کالا مجوز بگیرند
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در خصوص چاپ لیبلهای کالاها گفت: باید چاپخانهها قبل از چاپ لیبلها از اداره ارشاد مجوز دریافت کنند و در این حوزه با توجه به اینکه استان همدان از لحاظ جغرافیایی محل عبور و بارانداز کالاست باید نظارت قطعی وجود داشته باشد.
رئیس دانشگاه علومپزشکی استان همدان نیز اظهار داشت: بسیاری از عوارض بیماریها در سالیان بعد خود را نشان میدهد و کوتاهی در برخی مسائل توسط مسئولان، در آینده بروز میکند.
رضا صفیآریان افزود: در راستای سلامت جامعه تنها دانشگاه علومپزشکی مسئول نیست و تمامی اعضای کارگروه سلامت در این خصوص مسئولیت دارند.
تقاضای مردم برای خرید نان سبوس دار کم شده است
وی ادامه داد: پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و در اثر آزادسازی نرخ نان، مردم بیشتر به سمت خرید نان سفید روی آوردند و تقاضا برای نان تیرهتر که دارای سبوس است کاهش یافته است.
صفیآریان از مردم خواست که از نانواییها نان سبوسدار بخواهند تا رفته رفته پخت نان سبوسدار افزایش یابد.
صفیآریان در خصوص دستور جلسه گفت: باید قبل از ارجاع کار به کارگروه سلامت، کار کارشناسی و تخصصی در کمیتهها روی مسائل صورت گیرد و اگر مسئله ای حل نشد به کارگروه فرستاده شود.
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