جوانانی که تیر فرهنگی خوردند رها نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد محدثی صبح پنجشنبه در گردهمایی متولیان و شرکت‌کنندگان اوقات فراغت مساجد استان قم که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد با بیان اینکه در سه مرحله با سربازان اسلام و انقلاب کار داریم، تولید نیرو، حفاظت از نیروهای موجود و بازسازی نیروهای تربیت شده را مهم دانست و اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی در برهه‌ای از زمان، نیروها در پادگان‌ها آموزش می‌دیدند و به جبهه‌ها اعزام می‌شدند و در مرحله بعدی از این نیروها حفاظت می‌شد.



وی ادامه داد: در مرحله سوم وقتی نیروها ترکش یا تیر می‌خوردند و مجروح می‌شدند آنها را رها نمی‌کردند بلکه مجروحان را سریعاً به بیمارستان‌ها منتقل می‌کردند و عملیات درمان بر روی آنها انجام می‌دادند و این افراد پس از بهبودی کامل دوباره به جبهه بر می‌گشتند.



حجت‌الاسلام محدثی با اشاره به اینکه مساجد باید همانند پادگان‌ها مرکز آموزش و تربیت نیروها برای اسلام و انقلاب باشد، اظهار داشت: عده‌ای از جوانان انقلابی هستند و باید این نیروهای را حفظ کنیم تا آسیب نبینند.



وی افزود: در مرحله بعد اگر عده‌ای از جوانان آسیب دیدند و تیر فرهنگی به آنها اصابت کرد، باید در اولین فرصت با آنها ارتباط برقرار کنیم و دوباره به خط ایمان یعنی مساجد هدایت کنیم.



بهره‌برداری لازم از مساجد نشده است



وی داشتن مساجد به عنوان سنگرهای فرهنگی و تبلیغی را یکی از امتیازات مومنان برشمرد و اظهار داشت: شبکه گسترده‌ای در سطح کشور و در هر خیابان و محله‌ای با عنوان مسجد وجود دارد که این شبکه تشکیلاتی گسترده با فکر و ایده و برنامه‌های یکسان در سطح کشور اداره می‌شود و افرادی به صورت سازمان‌یافته در این پایگاه‌ها کارهای تشکیلاتی انجام می‌دهند.



وی ادامه داد: تشکیلاتی مثل مسجد به راحتی در اختیار مومنان است اما تاکنون بهره‌برداری لازم از این ظرفیت‌ها نشده است و اگر این پایگاه را برای مدت کوتاهی در اختیار دشمنان قرار دهیم، کارهای بسیار گسترده‌ای می‌توانند انجام دهند.



حجت‌الاسلام محدثی اضافه کرد: مساجد مجموعه‌ای از مراکز بهم پیوسته به شکل شبکه‌ای است که گاهی ارتباط و اتصال این شبکه با مجموعه‌های دیگر قطع است و این نوعی کفران نعمت است.



فعالیت‌های مساجد نیازمند مهندسی و مدیریت فرهنگی است



وی فعالیت‌های امور مساجد را نیازمند مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی دانست و در مورد مهندسی فرهنگی گفت: در مسائل فرهنگی به مهندسی فرهنگی نیاز است، چراکه بدون داشتن نقشه کلان فرهنگی نمی‌توان به اهداف موردنظر دست یافت.



وی بیان داشت: تدبر، برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و محاسبه همه جوانب نقش مهمی برای دستیابی به اهداف دارد.

حجت‌الاسلام محدثی درباره مدیریت فرهنگی اظهار داشت: در مدیریت فرهنگی آنچه مهم است این است که از همه ظرفیت‌ها و توانایی‌ها در مسیر اهداف ترسیم‌شده استفاده کنیم.



این مدرس حوزه افزود: در این زمینه باید نیازها و نیروها را شناسایی کنیم و از طریق این نیروها بتوانیم نیازها را برطرف کنیم.



وی تاکید کرد: اگر بخواهیم در مساجد به اهداف مقدس دینی برسیم باید مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی داشته باشیم.



لزوم اولویت‌سنجی در مدیریت فرهنگی



حجت‌الاسلام محدثی به شرایط افراد مسجدی اشاره کرد و بیان داشت: در برنامه‌های مساجد باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که افراد وقتی به مسجد مراجعه می‌کنند تحول روحی و اخلاقی در آنها به وجود آید.



وی بر لزوم اولویت‌سنجی در مدیریت فرهنگی تاکید کرد و گفت: انواع برنامه‌ها را می‌توان در مساجد اجرا کرد اما وقتی امکانات محدودی داشته باشیم باید برنامه‌های اولویت‌دار را اجرا کرد.



حجت‌الاسلام محدثی تصریح کرد: در برنامه‌های مساجد نباید نقش جوانان را دست کم بگیریم.