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۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

حجت‌الاسلام محدثی:

جوانانی که تیر فرهنگی خوردند رها نشوند

قم - خبرگزاری مهر: مدرس حوزه علمیه با تاکید بر ضرورت بازسازی نیروهای تربیت‌شده گفت: نباید جوانانی که تیر فرهنگی به آنها اصابت کرده است را رها کرد بلکه باید با آنها را جذب مساجد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد محدثی صبح پنجشنبه در گردهمایی متولیان و شرکت‌کنندگان اوقات فراغت مساجد استان قم که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد با بیان اینکه در سه مرحله با سربازان اسلام و انقلاب کار داریم، تولید نیرو، حفاظت از نیروهای موجود و بازسازی نیروهای تربیت شده را مهم دانست و اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی در برهه‌ای از زمان، نیروها در پادگان‌ها آموزش می‌دیدند و به جبهه‌ها اعزام می‌شدند و در مرحله بعدی از این نیروها حفاظت می‌شد.

وی ادامه داد: در مرحله سوم وقتی نیروها ترکش یا تیر می‌خوردند و مجروح می‌شدند آنها را رها نمی‌کردند بلکه مجروحان را سریعاً به بیمارستان‌ها منتقل می‌کردند و عملیات درمان بر روی آنها انجام می‌دادند و این افراد پس از بهبودی کامل دوباره به جبهه بر می‌گشتند.

حجت‌الاسلام محدثی با اشاره به اینکه مساجد باید همانند پادگان‌ها مرکز آموزش و تربیت نیروها برای اسلام و انقلاب باشد، اظهار داشت: عده‌ای از جوانان انقلابی هستند و باید این نیروهای را حفظ کنیم تا آسیب نبینند.

وی افزود: در مرحله بعد اگر عده‌ای از جوانان آسیب دیدند و تیر فرهنگی به آنها اصابت کرد، باید در اولین فرصت با آنها ارتباط برقرار کنیم و دوباره به خط ایمان یعنی مساجد هدایت کنیم.

بهره‌برداری لازم از مساجد نشده است

وی داشتن مساجد به عنوان سنگرهای فرهنگی و تبلیغی را یکی از امتیازات مومنان برشمرد و اظهار داشت: شبکه گسترده‌ای در سطح کشور و در هر خیابان و محله‌ای با عنوان مسجد وجود دارد که این شبکه تشکیلاتی گسترده با فکر و ایده و برنامه‌های یکسان در سطح کشور اداره می‌شود و افرادی به صورت سازمان‌یافته در این پایگاه‌ها کارهای تشکیلاتی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: تشکیلاتی مثل مسجد به راحتی در اختیار مومنان است اما تاکنون بهره‌برداری لازم از این ظرفیت‌ها نشده است و اگر این پایگاه را برای مدت کوتاهی در اختیار دشمنان قرار دهیم، کارهای بسیار گسترده‌ای می‌توانند انجام دهند.

حجت‌الاسلام محدثی اضافه کرد: مساجد مجموعه‌ای از مراکز بهم پیوسته به شکل شبکه‌ای است که گاهی ارتباط و اتصال این شبکه با مجموعه‌های دیگر قطع است و این نوعی کفران نعمت است.

فعالیت‌های مساجد نیازمند مهندسی و مدیریت فرهنگی است

وی فعالیت‌های امور مساجد را نیازمند مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی دانست و در مورد مهندسی فرهنگی گفت: در مسائل فرهنگی به مهندسی فرهنگی نیاز است، چراکه بدون داشتن نقشه کلان فرهنگی نمی‌توان به اهداف موردنظر دست یافت.

وی بیان داشت: تدبر، برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و محاسبه همه جوانب نقش مهمی برای دستیابی به اهداف دارد.
حجت‌الاسلام محدثی درباره مدیریت فرهنگی اظهار داشت: در مدیریت فرهنگی آنچه مهم است این است که از همه ظرفیت‌ها و توانایی‌ها در مسیر اهداف ترسیم‌شده استفاده کنیم.

این مدرس حوزه افزود: در این زمینه باید نیازها و نیروها را شناسایی کنیم و از طریق این نیروها بتوانیم نیازها را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم در مساجد به اهداف مقدس دینی برسیم باید مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی داشته باشیم.

لزوم اولویت‌سنجی در مدیریت فرهنگی

حجت‌الاسلام محدثی به شرایط افراد مسجدی اشاره کرد و بیان داشت: در برنامه‌های مساجد باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که افراد وقتی به مسجد مراجعه می‌کنند تحول روحی و اخلاقی در آنها به وجود آید.

وی بر لزوم اولویت‌سنجی در مدیریت فرهنگی تاکید کرد و گفت: انواع برنامه‌ها را می‌توان در مساجد اجرا کرد اما وقتی امکانات محدودی داشته باشیم باید برنامه‌های اولویت‌دار را اجرا کرد.

حجت‌الاسلام محدثی تصریح کرد: در برنامه‌های مساجد نباید نقش جوانان را دست کم بگیریم.

کد مطلب 1375499

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