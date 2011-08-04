وخامت اوضاع اقتصادی غرب/ نفس ایتالیا زیر بار سنگین بدهیها به شماره افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در مطلبی در این باره نوشت : برای ایتالیا و اسپانیا روز به روز دشوارتر می شود که مسائل اقتصادیشان را به تنهایی حل کنند. بهره های بدهیهای آنها بسیار بالا رفته و کوهی از بدهی را ایجاد کرده است.

نویسنده در ادامه تصریح کرد: بهره های وامهای دولتی کشور ایتالیا به بالاترین حد خود رسیده است و این کوه بدهیهای دولتی از زمان عضویت این کشور در منطقه یورو به ندرت کاهش پیدا کرده است.

بهره های وامهای دولتی این کشور در طول 10 سال گذشته به 21و6 درصد افزایش یافته و به بالاترین حد خود از زمان عضویت این کشور در منطقه یورو رسیده است. به این ترتیب روز به روز برای این ایتالیا دشوارتر می شود که مشکل بدهیهای خود را به تنهایی حل کند.

نویسنده در ادامه اظهار داشت : مسئله بسیار بزرگ است. نفس ایتالیا زیر بار کوهی از بدهیها به ارزش 8و1 تریلیون یورو به شماره افتاده است. به این ترتیب این کشور به تنهایی تقریبا یک چهارم کل بدهیهای دولتی کشورهای یورو را از آن خود کرده است. در مقایسه با تولید ناخالص داخلی وضعیت بدهیهای ایتالیا اخیرا به 120 درصد رسیده است که تنها یونان با 158 درصد وضعیت بدهیهایش بدتر از ایتالیا است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه مسئله بدهیهای ایتالیا از زمان شروع بحران اقتصادی نبوده است بلکه به سالها قبل از آن و زمان ورودش به منطقه یورو بر می گردد نوشت : به این ترتیب این کشور سومین اقتصاد ملی یورو است که برای احیا کردن شرایط اقتصادی خود تا امروز کاری نکرده است.

این روزنامه سوئیسی در ادامه به نگرانی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از وخامت اوضاع اقتصادی در ایتالیا و اسپانیا اشاره کرده و در پایان این مطلب با اشاره به تلاشهای برلوسکنی برای غلبه بر این بحران نوشت : کارشناساسان اقتصادی در این باره که نخست وزیر ایتالیا و دیگر مقامات این کشور بتوانند اقدامات موثری را در این باره انجام دهند ابراز تردید کرده اند.